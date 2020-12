Barra de direção de ônibus quebra e causa grave acidente em Manaus

A parte dianteira do ônibus ficou totalmente destruída | Foto: Divulgação

Manaus - Após uma falha mecânica, um ônibus da linha 330, da empresa Vega Transportes, perdeu o controle e bateu em um barranco na manhã desta terça-feira (1º), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ao menos, oito pessoas ficaram feridas no acidente.

A motorista do ônibus, identificada como Alderene Brandão, relatou que perdeu o controle do coletivo após a barra de direção do veículo quebrar.

"O ônibus ficou desgovernado. Fiquei bastante nervosa e também muito preocupada com os passageiros. Graças a Deus não aconteceu algo pior", disse a condutora, que atua no ramo há apenas um ano.

Conforme o tenente Ronaldo Azevedo, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, oito passageiros ficaram feridos, sendo que dois deles apresentavam sintomas de fraturas.

"A maioria das vítimas estavam feridos leves, apenas duas delas se queixaram de fortes dores no corpo e apresentavam suspeita de fraturas. O ônibus seguia no sentido bairro e nesse horário não transportava muitos passageiros", explicou o tenente.

Todos os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para hospitais da capital amazonense.

A parte dianteira do ônibus ficou totalmente destruída. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fizeram o controle do trânsito no local do acidente.

A Polícia Militar aguarda o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) que deve realizar a perícia no ônibus, que deve confirmar as causas do acidente.

