Idosa é atropelada enquanto atravessava rua em Manaus

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) | Foto: César Gomes

Manaus - Uma idosa que não teve o nome revelado pela polícia foi atropelada no final da manhã desta terça-feira (1°), enquanto atravessava a avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com testemunhas, a idosa não teria olhado para os dois lados da via no momento de atravessar. Ela acabou sendo atingida pelo motorista de um veículo modelo Renault Logan, de cor prata.

Com a colisão, o motorista de um outro veículo modelo Hyundai HB20, de modelo prata que trafegava atrás do carro que atropelou a idosa, não conseguiu freiar e bateu na traseira do veículo.

Uma equipe do Samu prestou socorro a mulher e policiais militares da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o atendimento da ocorrência.

O trânsito na pista sentido centro-bairro ficou com retenção e os motoristas tiveram de ter paciência ao trafegarem na via.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e a perícia deve apontar as causas do acidente.

