Prefeitura sensibiliza população sobre coletiva seletiva em mercados

Em Manaus, a taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à coleta domiciliar alcançou o índice de 2,2%, sendo o maior desde 2013 | Foto: Marcio James / Semcom e Divulgação / Semulsp

Manaus – A Prefeitura de Manaus juntamente com os grupos de conscientização, percorreu nas últimas três semanas, os novos Pontos de Entrega Voluntária (Pevs) relativos à cadeia produtiva da coleta seletiva instalados na redes varejistas.

Ao todo, mais de três mil pessoas receberam orientação direta dos agentes de sensibilização dentro desta ação. A abordagem aconteceu no entorno das lojas e junto aos clientes. Gerentes e colaboradores dos supermercados também foram orientados.

Para o secretário da Semulsp, Paulo Farias, a disposição dos novos PEVs na rede varejista é estratégica, pois são locais inseridos na rotina da maioria das pessoas e se torna fácil utilizar o serviço. “A população tem a opção de separar seus resíduos de embalagem e, quando for fazer as compras rotineiras, entregar no PEV do supermercado de sua preferência, sem modificar sua rota”, enfatizou.

Há pouco mais de um mês, a criação dos novos canais foi viabilizada por meio de um acordo entre os Ministérios Públicos Federal, Estadual e de Contas, além de representantes da indústria, comércio e serviços, com objetivo de estimular a gestão correta de resíduos em Manaus e fortalecer as atividades de catadores de recicláveis.

“Manaus vem dando exemplos positivos de cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Inclusive, é uma das preocupações do prefeito Arthur Virgílio Neto que abraça a causa da preservação do meio ambiente e do respeito à Amazônia e a sua gente. Com isso vem o apoio aos catadores, queima de gases no Aterro Sanitário, o reforço da coleta seletiva e a luta pela Logística Reversa que têm sido nossa rotina de trabalho. Esse é um passo muito importante para a indústria local, que dá mostras de força no sentido da sustentabilidade na região”, avalia Paulo Farias.

Localização dos PEVs

Os 19 PEVs de Manaus estão localizados em 13 grandes supermercados da cidade: grupo Nova Era, DB, Atacadão, Carrefour, Veneza, Yroyak, Assaí, Pátio Gourmet, Vitória, Roma, César, Tribom e Atack formam a cadeia produtiva da coleta seletiva a partir dos PEVs.

Um salto de mais de 400% no índice de recuperação de materiais recicláveis, o que significa menos resíduos desperdiçados e mais matérias-primas para catadores e empresas de reciclagem.

*Com informações da assessoria

