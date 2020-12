Prefeito vistoria obra do mercado Walter Rayol e marca data da entrega

A área é superior a 2 mil metros quadrados, distribuídos em três pavilhões e o mercado foi todo adaptado com acessibilidade e banheiros adequados para Pessoas com Deficiência (PcD) | Foto: Jacira Oliveira / Semcom

Manaus – O mercado municipal Walter Rayol, localizado na avenida 7 de Setembro, Zona Sul vai ser entregue à população no dia 11, totalmente revitalizado, a data foi confirmada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto durante vistoria à obra nesta terça-feira (1).

“Vamos inaugurar esse mercado no dia 11 e a grande vantagem é que não precisamos desalojar os permissionários durante os trabalhos de reforma. Quem quis permanecer trabalhando, pôde continuar aqui, enquanto nós avançamos nas mudanças estruturais e de organização e, hoje, eles estão parados devido à troca de toda a subestação de energia elétrica, porque a antiga já estava saturada. Estamos oferecendo um serviço de qualidade. Então, é com muito orgulho que vamos entregar esse mercado revitalizado, com as pessoas trabalhando e prosperando”, afirmou Arthur.

O mercado foi adaptado com acessibilidade e banheiros adequados para Pessoas com Deficiência (PcD), além de boxes ampliados e a construção de três praças de alimentação, como opção para o público que realizar suas compras no local. As modificações e ampliações foram projetadas pela Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que também esteve no local, e favorecem para atrair novos clientes.

Arthur lembrou ainda que os mercados municipais, além de sua importância na cadeia de produção e abastecimento da cidade, também têm valor histórico e, por isso, nos últimos oito anos, quatro deles passaram por obras de reforma ou restauros, restituindo à população espaços sensíveis a sua memória emotiva. “Eles são muito simbólicos, principalmente o Adolpho Lisboa, o senador Cunha Melo e o Walter Rayol, que também é muito tradicional”, afirmou o prefeito. “Eles contam a história da cidade de Manaus”, reforçou. A prefeitura reformou também o Araújo Lima.

A obra do mercado, gerenciado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), já está com 96% de conclusão, com os pavilhões 2 e 3 finalizados, faltando apenas alguns ajustes no pavilhão 1, que deverá ser concluído nos próximos dias. Os 95 boxes dos permissionários foram reorganizados durante a reforma e o mercado ganhou três praças de alimentação.

A área é superior a 2 mil metros quadrados, distribuídos em três pavilhões e o mercado foi todo adaptado com acessibilidade e banheiros adequados para Pessoas com Deficiência (PcD). No pavilhão 1, foi feita a troca de telhas, instalações elétricas e hidrossanitárias e nova cobertura da área administrativa, localizada no pavimento superior.

Reformas e restauros

Entre os restauros, reformas e revitalizações nos últimos oito anos, uma das mais importantes foi a do mercado municipal Adolpho Lisboa, ainda em 2013. O mercado municipal Senador Cunha Mello, localizado na avenida Constantino Nery, Centro, foi totalmente reformado e entregue no mês de junho de 2020.

O mercado municipal Araújo Lima, no bairro Glória, zona Oeste, também passou por reforma total entre 2019 e 2020. Há mais de 15 anos sem nenhuma intervenção, recebeu pinturas, reparos no telhado, reforma nos banheiros, nas instalações elétricas e hidráulicas e limpeza em todo o entorno.

