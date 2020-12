Idosa morre após atropelamento na avenida Brasil

A vítima foi levada ao HPS João Lúcio | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - A idosa Maria Ninfa da Silva, que tinha 67 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1°), por volta das 13h30, após ser atropelada . Ela atravessava a avenida Brasil, por volta das 10h, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, quando foi surpreendida e atingida por um veículo.

O veículo envolvido no acidente é um de modelo Renault Logan, de cor prata. Com a colisão, o motorista de um outro veículo, modelo Hyundai HB20, de cor prata, que trafegava atrás do carro que atropelou a idosa, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo.

Após o acidente, a idosa foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

O corpo dela foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) , onde será realizado o exame de necropsia. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e a perícia deve apontar as causas do acidente.

