Acidente entre "Amarelinhos" deixa quatro feridos no Cidade de Deus

Manaus - Um acidente entre micro-ônibus do transporte alternativo mais, conhecido como "Amarelinho", ocorreu na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 15h, na avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Nas últimas três semanas, esse já é o terceiro acidente grave ocorrido neste meio de transporte.

De acordo com a equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atendeu a ocorrência, o motorista do micro-ônibus de trás, que ia para a Bola da Suframa, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um outro "Amarelinho" que estava parado seguindo para a comunidade Alfredo Nascimento.

Quatro pessoas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas estavam na lotação de trás e tiveram escoriações mais graves. Outras pessoas que tiveram escoriações leves decidiram ir a unidades hospitalares por meios próprios.

No Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, quatro feridos deram entrada. Não há informações sobre o estado de saúde deles.



A equipe do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local realizando os procedimentos de Perícia.

O caso será registrado no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Outro caso

Dez passageiros de um micro-ônibus alternativo mais conhecido como “Amarelinho”, que circula na Zona Leste de Manaus, ficaram feridos na noite do dia 17 de dezembro, após um grave acidente de trânsito na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois carros estavam em alta velocidade disputando um racha na avenida.



