'Greve de ônibus não está descartada em Manaus', afirmam rodoviários

O SSTR garantiu ainda que a frota de ônibus segue dentro da normalidade | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Sem acordo entre rodoviários e empresários, sobre os pagamentos do 13° dos trabalhadores e a permanência dos cobradores no sistema de transporte coletivo, a greve de ônibus não está descartada em Manaus.

Representantes das categorias estiveram reunidos, nesta quinta-feira (3), na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mas o encontro terminou sem definições.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (STTRM), não houve um consenso entre as partes e uma nova reunião foi marcada para está sexta (4), em um local ainda indefinido.



"Os empresários fizeram uma proposta, o sindicato laboral fez uma contra proposta e não chegaram a um denominador comum. Se caso não cheguem a uma decisão definitiva, a greve é inevitável!", informou a assessoria de comunicação do STTRM.

Conforme Fernando Borges, assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), as negociações continuam.

"As partes estão dialogando, para ajustar a situação relativa ao 13º terceiro. As negociações prosseguem, mesmo vigente uma liminar proibindo a greve, acreditamos que a intenção de ambas as partes é chegar a um denominador comum. Acredito que nos próximos dias a situação deve estar equacionada", declarou.

Liminar

As ameaças de paralização iniciaram nesta semana e o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região já possui uma liminar determinando uma operação mínima de 85% da frota. O percentual de 15% destinado à paralisação se deve ao período de pandemia.

O desembargador José Dantas entendeu que esse momento não permite maiores restrições ao serviço. Sobre a reivindicação quanto a extinção da função do cobrador, o magistrado disse que a demanda não tem fundamento na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

Leia mais

Rodoviários ameaçam paralisação dos ônibus em Manaus

Acidente entre "Amarelinhos" deixa quatro feridos no Cidade de Deus



Prefeito vistoria fase final de obra do Terminal 6 e instalação de LED