Videoaula ensina a decorar garrafa com efeito esfumaçado

O projeto Minicursos On-Line foi lançado em junho deste ano | Foto: Divulgação / Semmas

Manaus - A Prefeitura de Manaus retoma o projeto Minicursos On-Line, criado com a finalidade de viabilizar o acesso ao conteúdo de oficinas e minicursos de educação ambiental oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) a partir desta sexta-feira (4).

Suspenso desde agosto por conta do período eleitoral, o projeto chega à 11ª videoaula da série, ensinando a técnica de decoração de garrafa de vidro, com o efeito esfumaçado, e será disponibilizado nas três plataformas digitais (Facebook, Instagram e YouTube) da Semmas e no YouTube da Prefeitura de Manaus.

Na aula, a técnica em Educação Ambiental da Semmas, Francisca Godinho, ensina o passo a passo de como transformar uma garrafa de vidro em uma peça decorativa, utilizando materiais como prime, vela, tinta (pode ser de parede, à base d’água ou de PVA) e papel ou jornal. “O efeito esfumaçado fica muito bonito e é fácil de fazer”, afirma a instrutora Thesca Godinho.

Na videoaula anterior, Godinho ensinou como fazer uma luminária em garrafa de vidro com efeito jateado, num processo simples e rápido. Para a peça, são necessários uma garrafa de vidro transparente, papel Contact, molde para desenho, esponja e luminária do tipo "fio-de-fada".

O projeto Minicursos On-Line foi lançado em junho deste ano, durante o período de pico da pandemia de Covid-19 em Manaus, como uma alternativa às atividades presenciais que foram suspensas como medida de prevenção ao novo coronavirus. "Estamos com milhares de visualizações e um feedback muito positivo das pessoas que entram em contato pelas redes sociais, o que demonstra que a estratégia das aulas virtuais como ferramenta de educação ambiental é um sucesso", afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior.

As produções já abordaram os temas mais variados, tais como produção de mudas, jardinagem, compostagem, horta doméstica, reaproveitamento de resíduos, combate ao caramujo africano, plantio de frutíferas em vasos e Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). Todas disponíveis nas redes sociais da Semmas.

