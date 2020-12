Casa Vhida realiza tradicional Feijoada Beneficente no dia 12

A Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida é uma organização sem fins lucrativos que atende – nos âmbitos da assistência social e saúde – bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus – Em sua 8ª edição, a Feijoada Beneficente da Casa Vhida será adaptada e funcionará em sistema de drive thru em razão da Covid-19. O horário será das 10h às 14h, na sede da Casa Vhida, na rua Pedro Alvares Cabral, nº 395- Dom Pedro. O evento acontece em parceria com o Grupo Simões, Superatacado Nova Era e Queiroz.

Segundo a diretora de comunicação e marketing da Casa Vhida, Iêda Carvalho, o evento não poderia deixar de ser realizado neste ano, pois representa uma grande fonte de recursos para a manutenção do trabalho da instituição. “A feijoada é um dos eventos mais importantes que a Casa Vhida realiza. Por isso, pensamos com muito carinho e decidimos adaptá-la para a versão no pote, garantindo o mesmo sabor aos que já conhecem a deliciosa feijoada da Casa, além de proporcionar segurança e comodidade”, afirma.

A feijoada será servida em pote de 1 litro, acompanhada de arroz, couve, farofa, laranja e um refrigerante de 350ml, uma quantidade que serve até três pessoas. Os tíquetes custam R$50,00 e já podem ser adquiridos na própria instituição ou por whatsapp, nos números (92) 99132-3980 e (92) 99407-8677. Quem não conseguir se antecipar, também poderá comprar no dia do evento.

Sobre a Casa Vhida

A Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida é uma organização sem fins lucrativos que atende – nos âmbitos da assistência social e saúde – bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas. Atualmente, realiza mais de 1.600 atendimentos, em duas frentes de ações: com os chamados ‘bebês expostos (nascidos de mães HIV positivo), que recebem produtos lácteos enriquecidos e são acompanhados os 18 ou 24 meses de vida; e no apoio a crianças e adolescentes que já convivem com o vírus. A instituição possui uma equipe técnica composta por profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia, nutrição e cuidadores, além de uma estrutura que proporciona segurança, cuidado e socialização.

