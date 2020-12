Detran-AM realiza o segundo mutirão de serviços neste sábado (5)

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) realiza, neste sábado (5), o segundo mutirão de atendimento com 644 agendamentos. A ação está acontecendo para dar vazão a demanda que surgiu após a aprovação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), aprovado pelo Governo do Amazonas, e que concedeu descontos de até 95% em multas e juros no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso.

“Nossos agendamentos para dezembros já estavam praticamente esgotados. Contudo, vimos a necessidade de abrirmos um atendimento extraordinário em virtude da demanda que surgiu por conta do Refis”, explicou o diretor-técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz.

Neste sábado, o atendimento vai ocorrer de 8h às 13h, e será exclusivamente para os serviços de licenciamento anual de veículo e recebimento do Certificado de Registro de Veículo (CRV), o antigo DUT, para usuários já agendados.

No último sábado (28), 504 pessoas foram atendidas no primeiro dia de mutirão. Contudo, nessa data os atendimentos foram somente para os serviços de primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação), como captura de imagem e biometria.

Serviços

Neste segundo mutirão, os serviços serão apenas na área de veículos. No caso do CRV, foram agendadas 116 entregas do documento. “É importante avisar que a entrega do CRV só será feita para aqueles usuários que deram entrada ao processo aqui na sede do Detran. Se por um acaso o usuário que deu entrada lá no nosso posto do Parque 10 Mall, por exemplo, agendar para vir receber aqui, o documento não estará disponível”, frisou a subgerente de veículo do Detran-AM, Yanne Falcão.

Para o serviço de licenciamento anual, foram agendadas 528 pessoas. Quem for em busca desse serviço, já poderá sair do Órgão com os descontos concedidos pelo Refis. Mas, caso os usuários ainda queiram renegociar as dívidas de IPVA, a Procuradoria Geral de Estado (PGE) estará à disposição para negociar os débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado.

Para os usuários que optarem em parcelar suas dívidas, todas as financeiras credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) estarão à disposição para o pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Documentos

É importante que as pessoas que irão ser atendidas neste sábado, tragam todos os documentos exigidos no comprovante de agendamento. A ausência deles inviabilizará o atendimento.

“Somente o proprietário do veículo ou o procurador legal, com a procuração em mãos, poderão vir para o atendimento. Infelizmente não teremos como atendê-las sem a documentação exigida”, reforçou Falcão.

*Com informações da assessoria