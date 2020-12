Velódromo de Manaus será entregue no dia 15, diz Arthur Neto

Durante vistoria ao velódromo de Manaus, que já alcança 98% de conclusão, o prefeito Arthur Virgílio Neto confirmou a entrega da obra ainda para a primeira quinzena de dezembro.

“Será entregue até dia 15. As equipes estão finalizando acabamentos, detalhes importantes, que farão esse velódromo dar o que falar”, destacou o prefeito, que vistoriou também nesta sexta-feira (4), uma quadra esportiva e a praça pública para food trucks.

“Essa é uma obra e tanto, que irá atrair competidores nacionais e internacionais, e tem também uma pista para o pessoal brincar de patins e skate, além da área de paisagismo. Essa obra valoriza essa área da cidade, além de servir à saúde da população e será entregue nos próximos dias, faltam alguns acabamentos”, disse o prefeito.

O velódromo de Manaus está localizado no conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona Oeste, e será um dos legados esportivos da gestão Arthur Neto, com objetivo de fortalecer práticas de modalidades esportivas como o ciclismo, o tênis, além do skate e patins, que também estão contemplados no novo espaço, que vai dispor ainda de vestiários masculino e feminino e os torcedores de duas arquibancadas, sendo uma para cada modalidade, além de banheiros.

Enquanto estava a caminho do velódromo, o prefeito passou para vistoriar o espaço esportivo, no mesmo conjunto, que teve obra iniciada há 15 dias e já está com mais de 70% de execução. A obra conta com uma quadra de areia, e outra quadra esportiva, para futsal, basquete e vôlei, além do vestiário e espaço de paisagismo.

“Manaus é um canteiro de obras, tanto é que eu estava a caminho do velódromo e resolvi parar para acompanhar a construção dessa quadra, que com 15 dias a empresa já conseguiu executar bem. É uma quadra poliesportiva com paisagismo e uma pracinha para lazer, a garotada vai se divertir muito aqui”, destacou o prefeito.

A moradora do conjunto Aruanã, Alcilene Melo, 68, passou no local para agradecer ao prefeito pelas obras e comentou sobre as melhorias. “Antes da visita do prefeito, isso aqui era só mato e alagava, agora é só maravilha, até tirei a placa de ‘vende-se’ do meu terreno”, disse a moradora, referindo-se à obra do velódromo, da quadra poliesportiva e também ao serviço de substituição da rede de drenagem feita recentemente no conjunto.

Praça de food trucks

O prefeito iniciou o roteiro de vistorias desta sexta-feira na obra da praça pública construída para food trucks, a primeira da cidade, entre as avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Constantino Nery, zona Centro-Sul, e que será uma praça de alimentação ao ar livre, aliando a geração de renda com as ocupações das atividades econômicas.

“Aproveitamos uma pequena área entre duas importantes avenidas para dar espaço a nove food trucks, que servem alimentação rápida, e que vai valorizar as casas das pessoas aqui perto. Já estamos com todo material para os bancos, que servirão de descanso, mesas de dominó, calçadas, essa é a fase final, amanhã começa o asfaltamento, e tudo com muita qualidade. Os trabalhadores estão dando todo capricho aqui”, destacou o prefeito Arthur.

O espaço passará a ter contornos de parque público, com plantio de árvores, paisagismo, iluminação pública e equipamentos como bancos e lixeiras, além de acessibilidade e sinalizações vertical e horizontal e foi construído com recursos do Tesouro municipal. O espaço requalificado e urbanizado será entregue ainda este ano à população.

“Teremos cerca de nove food trucks trabalhando intensamente, dando oportunidade para economia local girar. Nesse local teremos a mobilidade urbana sendo contemplada, seja pela passagem de pedestre, interligando uma via à outra, seja pela passagem de carro, além de termos playground para lazer, e um paisagismo belíssimo, tão importante na gestão do prefeito Arthur”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Claudio Guenka.

*Com informações da assessoria