Carro capota com quatro pessoas na avenida Darcy Vargas

O IMMU esteve no local para auxiliar no fluxo de veículos | Foto: Divulgação

Manaus - Um carro modelo Renault Logan, de cor branca, capotou na noite desta sexta-feira (4), por volta das 20h, na avenida Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul de Manaus, após o condutor do veículo perder o controle. No carro, foram encontradas garrafas e latas de bebidas alcoólicas.

De acordo com testemunhas, no veículo haviam quatro pessoas e o carro acabou subindo na calçada do sentido centro-bairro e invadiu o terreno de uma universidade. As vítimas foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atuam no auxílio do fluxo de veículos. Policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. O motorista deve ser apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

