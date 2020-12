Dois motoqueiros morrem após colidirem com carreta na AM-010

Segundo a polícia, as duas vítimas teriam colidido com uma carreta em uma curva da estrada | Foto: Reprodução

Manaus – Dois motociclistas, que ainda não tiveram os nomes divulgados, morreram durante um grave acidente na manhã deste sábado (5). O caso aconteceu no Km 49, na rodovia estadual AM-010, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

Segundo a polícia, as duas vítimas teriam colidido com uma carreta em uma curva da estrada. Os dois homens faziam parte de um grupo de motoqueiros que realiza passeios nas rodovias do Amazonas.

As motocicletas que estavam sendo conduzidas pelas vítimas ficaram completamente destruídas. Os corpos dos dois homens devem ser removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Na semana passada, o estudante Eliton Alves da Silva, de 10 anos, também morreu em um acidente de trânsito. Ele foi violentamente atropelado por um carro no KM 67 da rodovia Federal BR-319, no Careiro, à 25 quilômetros de distância de Manaus.

