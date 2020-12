Homem perde controle de carro e cai em barranco em Manaus; veja vídeo

Segundo informações de populares, o carro do modelo picape estrada, caiu no barranco após o homem entrar na rua em alta velocidade | Foto: Reprodução

Manaus- Um homem perdeu o controle do carro e caiu um barranco na rua Quitéria Nobre, bairro Planalto, conjunto Belvedere, na zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 18h deste domingo (6).

Veja o momento do resgate:

| Autor: Divulgação CBMAM

Segundo informações de populares, o carro do modelo picape estrada, caiu no barranco após o homem entrar na rua em alta velocidade. A rua não possui saída e sim uma parte de barranco

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (CBMAM), esteve no local e fez o resgate do homem que ficou preso nas ferragens do veículo. Foram as viaturas Auto Bomba Tanque (ABT 29) e a Unidade de Resgate (UR 19) do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE).

O Cobom ainda informou que foi acionado o Serviço De Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O homem foi encaminhado para um hospital da cidade com leves escoriações.

