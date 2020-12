Forte chuva causa alagamentos e deslizamentos de barrancos em Manaus

Não há registro de mortos ou feridos | Foto: Divulgação

Manaus – A manhã desta segunda-feira (7), em Manaus, foi marcada por uma forte chuva, que resultou em ocorrências de alagamentos e deslizamentos de barrancos em diversas regiões da capital amazonense. Não há registro de mortos ou feridos.

De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal, até o meio-dia desta segunda, nove ocorrências foram registradas e choveu 24,4mm de média para a cidade. O monitoramento é feito pelo pluviômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Porto de Manaus.

Deslizamentos

Entre as ocorrências, cinco deslizamentos de barrancos ocorreram na zona leste, nos bairros Zumbi 2, Jorge Teixeira, Cidade de Deus e outros dois na comunidade Nova Conquista, bairro Tancredo Neves.

Em um dos casos, na rua Boca do Acre, Nova Conquista, parte da estrutura de uma casa foi danificada após um deslizamento de terra, sete pessoas moram no local, conforme informou a Defesa Civil. A área foi interditada e a família deve receber atendimento pela assistência social do estado, em caso de perda total da moradia.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu em consequência de uma obra realizada sem o acompanhamento técnico necessário. Um dos moradores relatou que a situação na casa é preocupante.

‘’Eu estava há dois meses realizando obras aqui, mas temos que ficar de olho o tempo todo, pois essa região é bem complicada, principalmente quando chove’’, afirmou o morador.



Alagação e risco de desabamento

No bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, houve uma ocorrência de alagação, e nos bairros São Francisco, zona sul, e Ponta Negra, zona oeste, foram registrados riscos de desabamento de muros.

No bairro Compensa 2, zona oeste, houve risco de desabamento de uma casa de alvenaria. No total, foram registradas oito ocorrências em decorrência da chuva.

