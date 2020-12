Veja os horários do comércio no feriado desta terça (8) em Manaus

Somente os supermercados funcionarão no horário normal | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Feriado em que se comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição, o comércio de Manaus funciona em horário diferenciado nesta terça-feira (8). Conforme a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), somente os supermercados funcionarão no horário normal.

Confira os horários de funcionamentos divulgado pela Fecomércio:

Centro - das 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

Manauara

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

Manaus Plaza

Lojas - 14h às 20h - Praça de alimentação - 11h às 21h;

Millennium

Lojas e praça de alimentação - 9h às 21h;

Ponta Negra

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

São José

Lojas e Praça de alimentação - 10h às 21h;

Studio 5

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

Sumaúma

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h;

Via Norte

Lojas e praça de alimentação - 10h às 22h.

