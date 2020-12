Detran-AM flagra 43 descumprindo Lei Seca

No período, os agentes removeram 33 veículos ao parqueamento por conta de diversas irregularidades | Foto: Carlos Soares/SSP-AM

Manaus - As fiscalizações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) resultaram em 43 flagrantes de descumprimento da Lei Seca em Manaus neste fim de semana.

Desde a noite de sexta-feira (4), o órgão intensificou as blitze na capital. Até a noite de domingo (4), foram 274 autos de infração por irregularidades cometidas por condutores ou identificadas em veículos. Três homens foram presos, um por tentativa de suborno dos agentes e dois por embriaguez.

Realizadas por agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, as blitze são montadas em áreas estratégicas da capital e nas rodovias estaduais AM-010 e AM-070, que ligam Manaus a municípios da Região Metropolitana.

No período, os agentes removeram 33 veículos ao parqueamento por conta de diversas irregularidades. Do total de remoções, 18 foram de carros e 15 de motocicletas. “Entre as mais de 270 autuações do final de semana, além da alcoolemia, há casos de motociclistas pilotando sem capacete, veículos com descarga livre, condução de motos com calçado inapropriado e condução de veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, explicou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur

Na sexta-feira, durante operação coordenada pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, no bairro Cidade de Deus, zona norte, três homens foram flagrados dirigindo ônibus “Amarelinhos”, sem possuir CNH. “É um fato de extrema gravidade, que vamos coibir”, disse o secretário.

Lei Seca

As barreiras de fiscalização do Detran-AM pegaram 43 condutores descumprindo a Lei Seca. Desse total, 28 estavam dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e 15 se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Pela recusa, que é uma infração gravíssima, os condutores foram multados em quase R$ 3 mil, tiveram a habilitação suspensa, entre outras punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre a sexta-feira e o domingo, três pessoas foram presas durante as fiscalizações do Detran. Na sexta-feira, um motociclista foi preso ao tentar subornar um policial do Batalhão de Trânsito, oferecendo R$ 100 para ser liberado na blitz. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na noite de domingo, em barreira na avenida do Turismo, na Ponta Negra, dois homens foram presos por embriaguez ao volante. No primeiro caso, registrado por volta da meia-noite, um homem conduzindo um veículo GM Prisma começou a agir com agressividade contra os agentes ao descer do veículo. Ele apresentava fortes sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Meia hora depois, outro infrator foi parado conduzindo um Toyota Corolla. Ao deixar o veículo, os agentes também observaram que ele estava com olhos vermelhos e sinais fortes de embriaguez. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro e causou confusão na barreira. Os dois foram flagranteados no 19º DIP, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

“Além de apresentarem nítidos sinais de embriaguez, eles estavam desacatando nossos agentes, desta forma, foram apresentados na delegacia, pois são condutas que não toleramos”, disse Mansur.

*Com informações da assessoria

