Prefeitura realiza leilão de imóveis na quarta-feira

A Prefeitura de Manaus leiloará nesta quarta-feira (9), a partir das 10h, o total de oito imóveis desafetados pertencentes ao município. O evento será no auditório do hotel Adrianópolis, na rua Salvador, nº 195, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. Por conta da pandemia de Covid-19, os lances do leilão também poderão ser dados on-line, pelo site www.asamileiloes.com.br .

A realização do leilão visa a venda de cinco salas comerciais, dois terrenos e uma casa, localizados nos bairros Adrianópolis, Centro, Cidade Nova 2 e Parque 10. Com lance inicial avaliado em R$ 50 mil, o certame é organizado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de patrimônio do município.

“Nos últimos anos, o município realizou uma série de leilões, sejam de imóveis ou bens móveis inservíveis, para ajudar na arrecadação dos cofres públicos, com total transparência, promovendo melhorias à estrutura física da Prefeitura de Manaus”, destaca o secretário da Semad, Lucas Bandiera, completando que os valores arrecadados serão aplicados na melhoria da estrutura das secretarias municipais, seguindo a orientação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Para participar do leilão, os interessados devem apresentar RG, CPF, CNPJ (caso seja pessoa jurídica), contrato social (caso seja pessoa jurídica) e comprovante de residência. Se o arrematante desejar participar do leilão de forma on-line, deve enviar a documentação em até 24 horas antes do evento, para o e-mail [email protected]

O prazo para visitação aconteceu de 1º a 4/12, mas os interessados podem consultar o edital, informações sobre o valor da avaliação, lance inicial e outras especificações no site do oficial leiloeiro.

