Confira o horário de funcionamento do comércio neste feriado

Manaus – Para quem pretende aproveitar o feriado para antecipar a compra dos presentes de Natal da família é preciso ficar atento ao funcionamento das lojas nos shoppings e no Centro da cidade, antes de sair de casa.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio) divulgou os horários de funcionamento dos comércios nesta terça-feira (8), onde é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas.

Confira os horários dos shoppings:

Amazonas – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de alimentação –

11h às 21h;

Millennium – Lojas e praça de alimentação – 9h às 21h;

Ponta Negra – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

São José – Lojas e Praça de alimentação – 10h às 21h;

Studio 5 – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Sumaúma – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, no Centro, ficará aberta ao público, de 8h às 19h.

O shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Zona Leste, deve funcionar normalmente, de 8h às 20h.

A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

*Com informações do G1

