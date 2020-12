Sem procissão, fieis celebram dia de Nossa Senhora da Conceição

Fieis puderam acompanhar missa de forma on-line | Foto: Divulgação

Manaus – As celebrações na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja da Matriz, em homenagem à padroeira da Arquidiocese de Manaus, foram realizadas com uma programação diferente nesta terça-feira (8) para levar uma palavra de esperança aos fiéis em meio a pandemia.

Sem a tradicional procissão pelas ruas da capital amazonense e com o tema “Maria, Mãe do cuidado e da esperança”, os fiéis católicos puderam acompanhar as missas presenciais seguindo protocolos de segurança, em prevenção ao novo coronavírus.

Com entrada restrita e número limitado de pessoas, as missas neste feriado ocorreram às 7h, 9h e 12h (horário local), com apenas três fieis por banco e distanciamento social.

O uso de máscara de proteção também foi obrigatório. Além disso, a igreja disponibilizou recipientes com álcool em gel. Para os fieis que não puderam acompanhar a missa, tiveram a opção de assistir à celebração no lado de fora ou através das redes sociais da catedral.

De forma adaptada ao cenário de pandemia, a festa devocional realiza também a Missa Campal, presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, no estacionamento aberto do Porto de Manaus, às 16h30.

A celebração será transmitida pelas redes sociais, no endereço @CatedralDeManaus. Segundo a igreja, toda a programação deve seguir as medidas de prevenção, com número limitado de participantes e distanciamento social.

