Obra do Skate Park Ulysses Marcondes ultrapassa 70% de execução

Prefeito se emocionou ao falar da obra | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O novo skate park que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus no Parque Municipal dos Bilhares, na zona Centro-Sul, e receberá o nome de Ulysses Athayde Marcondes, já está com mais de 70% das obras concluídas devendo ser inaugurado no dia 20 de dezembro.

Nesta terça-feira (8), feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, vistoriou o andamento da obra, que para ambos tem cunho pessoal e emotivo.

“Tínhamos todas as razões para construir esse skate park e agora nós temos uma razão a mais que foi essa morte lamentável do Ulysses, essa perda terrível. Um grande amigo, um grande companheiro de trabalho e vamos fazer uma festa bonita, com balões brancos e música para homenagear o Ulysses”, disse o prefeito.

Arthur não conteve a emoção e chorou ao falar do jornalista da equipe da Prefeitura de Manaus, falecido esta semana, que foi mentor e consultor do projeto. Ulysses, que também era skatista, exerceu o papel de repórter especial do prefeito acompanhando suas pautas diárias e mantendo com ele um contato direto.

Mais de 30 trabalhadores executam os serviços em regime integral, em três turnos, incluindo domingos e feriados. Os trabalhos que estão sendo executados agora são de concretagem das rampas, das escadas, aterro e construção de guarda-corpo.

O projeto da pista do skate Park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas), a primeira da categoria na região Norte do país, desenvolvida pela Rio Ramp Design, empresa número um na projeção de espaços para skate.

A execução teve a assessoria do jornalista e skatista Ulysses Marcondes. A primeira-dama foi a principal incentivadora do projeto.

O skate Park é um marco para o esporte em Manaus, onde ele é muito popular e a escolha do parque do Bilhares está relacionada tanto à localização, entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, com fácil acesso de qualquer região da cidade, quanto pela tradição do parque na prática do skate e de movimentos de cultura de rua.

Terminal 1

Outra obra vistoriada pelo prefeito foi a construção do Terminal 1, de integração de passageiros do transporte coletivo, na avenida Constantino Nery, zona Sul de Manaus. As obras estão com andamento avançado, com 70% de conclusão.

O novo terminal será composto por duas plataformas, norte e sul, com mais de 250 metros de extensão. As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, seguindo o padrão das estações de transferências e do Terminal de Integração 6 (T6), em construção no bairro Lago Azul, na zona Norte.

“Minha esperança é muito grande de entregar essa obra, que foi muito difícil. A mobilidade urbana é um trabalho para vários governos. A minha parte estou fazendo e espero que façam daqui para frente cada um faça a sua para que Manaus cresça, sem retrocesso”, afirmou o prefeito.

Depois, Arthur foi ao Mercado Municipal Cunha Melo, recentemente inaugurado, para conversar com os permissionários e saber o grau de satisfação deles com as novas instalações e as melhorias realizadas. “O pessoal está satisfeito, os compradores estão vindo.

Mas tem umas calhas que precisam ser substituídas e já pedi a minha equipe que faça imediatamente esse trabalho, para que a reforma não seja prejudicada”, disse Arthur.

O Cunha Melo foi um dos quatro mercados municipais que receberam melhoria na gestão do prefeito Arthur Neto.

Os outros são o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, restaurado nos primeiros dez meses da administração dele e entregue à população no dia do aniversário da cidade, em 2013; o Mercado Walter Rayol, na Cachoeirinha, que será entregue ainda esta semana, e o mercado Araújo Lima, revitalizado em 2019.

Saúde e infraestrutura

O prefeito também voltou às obras de construção de uma Clínica da Família no bairro Jorge Teixeira, que vai permitir, aproximadamente, 17 mil atendimentos por mês.

Com essas estruturas amplas e modernas, as novas clínicas, que estão sendo entregues pelo prefeito Arthur Neto, vão garantir a ampliação da cobertura em atenção básica, dos atuais 64,09% para, aproximadamente, 68%.

“Com essas novas estruturas, o novo prefeito poderá chegar facilmente aos 100% de cobertura básica ampliando a rede e contando também com os planos de saúde que hoje atingem cerca de 25% da população que não utiliza o Sistema Único de Saúde”, ressaltou Arthur Neto.

A Clínica da Família segue os padrões da moderna medicina de família e comunidade, do Ministério da Saúde, voltada ao atendimento médico, odontológico e priorizando pessoas com alguma síndrome gripal para aumentar o controle da pandemia de coronavírus em Manaus.

O prefeito também acompanhou as obras de recapeamento nas ruas Urucará, com 1km de extensão, e Tabatinga com 1,1km, que fazem a interligação entre as comunidades Nova Conquista e Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, zona Leste. Os trabalhos estão sendo realizados pelo Programa de Requalificação Viária de Manaus (Requalifica), 7ª Etapa.

