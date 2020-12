Nomeados do Concurso Público de 2018 se apresentam à Seduc-AM

A Secretaria de Educação e Desporto iniciou, nesta quarta-feira (09/12), o atendimento aos 1.174 convocados do Concurso Público da pasta | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Manaus - A professora Tânia Cristina dos Santos de Castro foi uma das 140 profissionais que se apresentaram à sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), nesta quarta-feira (09/12), para o atendimento aos candidatos aprovados no Concurso Público de 2018, realizado pela pasta.

Emocionada, a educadora, que lecionará Química aos estudantes da rede, conta que a nomeação veio em um momento bastante difícil da sua vida. Um dia após o anúncio de que seria convocada, Tânia perdeu a mãe, vítima de Covid-19.

“Estava confiante de que [a nomeação] sairia, mas não esperava que fosse acontecer em um momento tão difícil. Não pude nem contar à minha mãe, pois ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubada. Minha mãe pedia e orava muito para que eu fosse chamada, só não imaginava que a minha vitória viesse com uma dor tão grande”, disse Tânia.

No aguardo para a entrega da documentação, a profissional revelou estar ansiosa para conhecer a escola em que atuará, em Manaus, assim como seus alunos. Anteriormente ao cargo que assumirá na rede estadual, ela trabalhava como professora particular. “Pretendo trabalhar a inovação e o cotidiano [em sala de aula], porque a Química está presente no nosso dia a dia. Não quero ser uma professora que ensina somente o que está nos livros, mas o que os estudantes podem ver, tocar e sentir”, acrescentou.

Ícaro Vicente do Nascimento e Amanda Silva Marques também fizeram parte do grupo de convocados que se apresentou à Secretaria de Educação. Diferentemente de Tânia, ambos foram aprovados para a modalidade Educação Física. “Espero levar um conteúdo bastante proveitoso aos meus alunos, porque não sou aquele professor que passa somente o ‘básico’, gosto de coisas novas. No meio da Educação Física, temos muito aquele estigma de que a matéria é somente ‘jogar bola’, e não é esse o caso”, ponderou o educador.

Já Amanda promete que trabalhará dentro de todos os protocolos de enfrentamento à Covid-19. “Meus alunos podem esperar uma professora capacitada, animada e atuante, vou dar sempre o meu melhor em tudo que fizer. Não importa a escola em que for lotada, eu vou fazer a diferença”, finalizou.

Apresentação

A Secretaria de Educação e Desporto iniciou, nesta quarta-feira (09/12), o atendimento aos 1.174 convocados do Concurso Público da pasta, realizado em 2018. A apresentação é referente às duas últimas nomeações feitas pelo governador Wilson Lima, que anunciou, nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a convocação de professores, pedagogos e profissionais de apoio à Educação (administrativos) para atuação em Manaus e nos demais 61 municípios do Amazonas.

A apresentação dos candidatos está acontecendo na sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2, conforme o cronograma disponibilizado no link: www.educacao.am.gov.br/concurso-publico-2018. O atendimento é realizado em dois turnos (matutino e vespertino), por ordem de chegada.

Inicialmente, estão se apresentando os aprovados para atuação na capital, com atendimento agendado para encerrar no próximo dia 14 de dezembro. A seguir, é a vez dos candidatos que assumirão cargos em municípios do entorno de Manaus, entre os dias 15 e 16. A data do dia 17 ficou reservada para o atendimento dos retardatários.

O atendimento aos aprovados dos demais municípios do interior iniciará no dia 4 de janeiro de 2021, com encerramento no dia 8 do mesmo mês. A data de 11 janeiro ficou reservada para a apresentação dos candidatos retardatários desse grupo específico.

Protocolos

A Secretaria de Educação reforça que, durante a apresentação dos profissionais, deverão ser obedecidos os protocolos de segurança em saúde estipulados pela pasta, como o uso obrigatório de máscara (cobrindo corretamente a boca e o nariz) e o respeito às sinalizações de distanciamento social.

