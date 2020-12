‘Venho aos canteiros para cobrar agilidade e qualidade’, diz prefeito

Manaus (AM) - Em mais um dia intenso de vistoria a obras pela cidade, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, retornou nesta quarta-feira (9), ao Terminal de Integração 1 (T1), em construção na avenida Constantino Nery, Zona Sul, integrando as demais obras de mobilidade em andamento no corredor Norte-Sul, para melhoria da mobilidade urbana. O chefe do Executivo municipal também voltou ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Júlia Barjona e ao Centro de Convivência da Família e do Idoso, ambos na Zona Leste.

“São obras importantes no aspecto da mobilidade urbana, da educação e socioassistenciais e que quero entregar antes de acabar o meu mandato, por isso venho diariamente aos canteiros de obras acompanhar a evolução das mesmas e cobrar que o serviço seja feito com agilidade e qualidade. Temos o tempo correndo contra nós e quero que sejam aproveitados todos os momentos possíveis”, disse o prefeito, fazendo referência ao período de chuvas e, também, que grande parte das obras está sendo realizada em até três turnos, incluindo sábados, domingos e feriados.

A primeira obra que recebeu a vistoria do prefeito foi o T1. “Esse terminal nunca foi tão bom quanto vai ser agora. Foi se deteriorando e se tornou inconvivível. Eu peço à empresa que faça tudo o que puder, porque essa é uma obra com a qual sonho desde 2013 e quero entregá-la”, afirmou o prefeito. Ele disse, ainda, que o Terminal de Integração 6 (T6), em construção no Lago Azul, zona Norte, já está concluído e deverá ser entregue nos próximos dias, para ajustes de equipamentos e linhas e, posteriormente, para ser inaugurado e entregue à população.

As obras no T1 estão na fase de serviços de revestimentos, instalação de esquadrias, pintura e instalação dos pisos de alta resistência Korudur. “Já concluímos o lixamento e estamos na parte de aplicação de resina, para a aplicação do revestimento”, informou o engenheiro Caio Procópio, responsável pela obra.

Educação e qualidade de vida

O prefeito também foi verificar o andamento das obras no Cmei Júlia Barjona, que está sendo totalmente reconstruída na sua gestão. “Ela estava toda no chão e, agora, a obra está muito avançada agora. Nós estamos fazendo tudo para entregar essa obra em dezembro. Se tirarmos os andaimes, já dá para ver que está com cara de escola”, afirmou o prefeito.

Ainda na zona Leste, no bairro de São José, a prefeitura está construindo o Centro de Convivência da Família, que vai levar para a zona Leste atividades similares às realizadas no Parque Municipal do Idoso (PMI), vinculadas à Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. A ideia é descentralizar os serviços, criando oportunidade para que as famílias encontrem ali um espaço de atividades esportivas e de lazer, além dos serviços socioassistenciais.

O novo espaço vai desenvolver ações e atividades que contribuem para a redução de ocorrências de situação de vulnerabilidade social, prevenção, ampliação aos direitos socioassistenciais, fortalecimento de vínculos sociais e familiares, entre outros, integrando as ações de assistência social, esporte e lazer, descentralizando a área do Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria