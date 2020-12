Reforma no HPS João Lúcio aumenta o número de UTIs

Manaus - A reforma em andamento no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus, de responsabilidade do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), irá melhorar o ambiente de trabalho dos funcionários e aumentar consideravelmente a capacidade de atendimento daquela unidade de saúde.

O 1º andar, que era usado apenas como enfermaria, agora contempla 49 leitos, com capacidade de atender como Unidade de Terapia Intensiva (UTIs), e réguas com saídas de oxigênio, ar comprimido e rede de vácuo.

O segundo e o terceiro pavimentos passam a ter mais seis leitos com uma régua em cada. Futuramente, mais 21 réguas deverão ser instaladas, aumentando ainda mais a capacidade de atendimento.

Salas especializadas

Embora a reforma ainda esteja em andamento, algumas salas já estão prontas e em pleno funcionamento, como é o caso das salas de raio-x e tomografia.

Parte elétrica

O novo gerador já está instalado em base de concreto, aguardando para ser interligado com a subestação.

Quanto à subestação, toda a infraestrutura foi readequada com a instalação dos novos equipamentos, dos painéis e transformadores, faltando a passagem de cabos para concluir o serviço.

Estação de Tratamento

A Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) está com as obras bem adiantadas. Dos nove tanques que integram a estrutura, oito já estão colocados em bases e aguardam a interligação e instalação das bombas na segunda semana do mês de dezembro.

Outros serviços

Internamente, estão sendo finalizados os serviços de instalação dos novos elevadores, sendo dois para macas e um social, este que já está funcionando. Também está em fase final a obra de adequação dos halls existentes entre as enfermarias dos 1º e 2º andares.

Ainda está em andamento o serviço de colocação da cobertura do prédio. O centro cirúrgico voltará a ter todas as salas em funcionamento, pois, atualmente, apenas três estão aptas a receber pacientes. Além disso, foi iniciado o serviço de impermeabilização da cisterna do hospital.

Todo esse trabalho está inserido no contexto das obras hospitalares realizadas pela Seinfra, seguindo determinação do governador Wilson Lima, preconizando a melhoria contínua dos serviços prestados pelo estado à população.

O HPS João Lúcio, que há cerca de 12 anos não recebia uma reforma ou manutenção dessa envergadura, não poderia ficar de fora desse projeto.

*Com informações da assessoria