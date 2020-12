Centro de reabilitação para vítimas de Covid-19 é inaugurado em Manaus

A necessidade do novo centro surgiu conforme o aumento de casos de coronavírus | Foto: Ana Gadelha

Manaus – O prefeito Arthur Virgílio Neto inaugurou, nesta quinta-feira (10), o Centro Especializado de Reabilitação (CER) Professor Rolls Gracie, localizado na rua Teresina, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus. O espaço deve oferecer tratamento respiratório para pacientes com sequelas pulmonares da Covid-19, além de realizar atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência (PcDs).

A nova unidade de saúde vai funcionar de segunda a sexta-feira, no horário de 7h às 18h, com uma equipe composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos fisiatras, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras, técnicos de enfermagem e todo suporte administrativo.

‘‘Já tínhamos três policlínicas fazendo esse tratamento de reabilitação, mas vimos a necessidade de um específico. Uma equipe nossa viajou para São Paulo, se reuniu com especialistas nesse assunto, e agora estamos entregando o resultado dessa pesquisa’’, afirmou o prefeito.

A necessidade do novo centro surgiu conforme o aumento de casos de coronavírus, de acordo com Arthur Neto. Ampliando a oferta da rede de saúde municipal, o espaço também reforça o tratamento para as vítimas de Covid-19.

‘‘Após o diagnóstico negativo, a vítima de Covid ainda pode apresentar diversas sequelas. Eu mesmo, quando tive, ainda me senti indisposto após testar negativo. As sequelas precisam e muito de cuidados’’, ressaltou o prefeito.

O Centro de Reabilitação Rolls Gracie vai atender pacientes de todas as idades, contando com ambientes separados e destinados ao suporte de adultos e crianças, sendo responsável por fazer o acolhimento e triagem desses usuários.

''O Covid ainda está aqui, e é uma ameaça, então temos que lutar muito com essa situação, oferecendo todo o cuidado com os pacientes que precisam dessa reabilitação'', finalizou.

