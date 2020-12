Dezembro Vermelho: Prefeitura de Manaus faz ação social com indígenas

A Prefeitura de Manaus realizou na manhã desta quinta-feira (10) uma ação social como parte da programação do Dezembro Vermelho, mês de conscientização para o tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), voltada para os indígenas da etnia Kokama | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus – A Prefeitura de Manaus realizou na manhã desta quinta-feira (10) uma ação social como parte da programação do Dezembro Vermelho, mês de conscientização para o tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), voltada para os indígenas da etnia Kokama.

A atividade aconteceu em um espaço cedido ao Conselho Local de Saúde da unidade, na rua Silva Ramos, nº 66, centro de Manaus.

Segundo informações do Portal Em Tempo , a campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem como objetivo alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados com as ISTs e, neste ano, o direcionamento da campanha foi voltado para saúde indígena, em especial a tribo kokama, a mais próxima da unidade Vicente Pallotti, conforme explicou a diretora da UBS, Nonata Brazão.

“Diante do georreferenciamento foi detectada a ocorrência de população indígena próxima a nossa unidade, localizada na Praça 14. A partir disso, usamos algumas estratégias para aproximá-los da nossa UBS e nesta campanha tivemos a oportunidade de fazer esse chamamento para conscientizá-los quanto às ISTs”, disse a diretora.

Em razão da pandemia, foram realizados testes de Covid-19 em indígenas que estiveram presentes no evento. O resultado do teste, assim que pronto, estará disponível na UBS Vicente Pallotti para consulta. Além disso, foram distribuídos kits de higiene pessoal e remédios para as crianças indígenas.

*Com informações da assessoria

