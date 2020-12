Enem: Faculdade Santa Teresa promove ‘aulão’ e simulado gratuito

A partir das 14h45 acontece a aula “Redação nota 1000”, com a mestre em Letras e professora da Santa Teresa, Maria Bernadete Bonini | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Santa Teresa realiza irá realizar uma programação direcionada a estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com um aulão e um simulado gratuito nos próximos dias 17 e 18 deste mês.

As inscrições para a programação da Faculdade Santa Teresa podem ser feitas pelo site https://www.even3.com.br/simuladoenemfst2020/ . A programação, segundo a diretora geral da faculdade, Amanda Estald, é totalmente on-line e vai reunir professores que são referência no mercado.

“Essa é a forma que a instituição encontrou para ajudar na preparação dos estudantes que vão enfrentar o Enem. Sabemos que devido à pandemia muitas pessoas tiveram dificuldade para continuar estudando. Por isso, estamos colocando à disposição nossos professores, para contribuir neste momento”, disse.

No dia 17 a programação será transmitida pelo canal do youtube “Faculdade Santa Teresa”. No primeiro dia, às 14h, acontece a palestra “Como controlar a ansiedade antes das provas”, com a psicóloga e professora da instituição, Mariana Hatta.

A professora ressalta que, ficar nervoso próximo de uma prova, é extremamente normal. O objetivo, na palestra, é conversar com os alunos sobre quando o nervosismo extrapola e impede que o estudante se concentre nas atividades. “Pontuaremos sobre o que é a ansiedade, uma reação natural do corpo que surge diante da expectativa de um evento futuro, e sobre as mudanças psicológicas e metabólicas que ocorrem no organismo e nos preparam para enfrentar possíveis ameaças, deixando o corpo em estado de alerta”, observou.

A partir das 14h45 acontece a aula “Redação nota 1000”, com a mestre em Letras e professora da Santa Teresa, Maria Bernadete Bonini. Em seguida, às 16h, o professor Jorge Atlas do Pré-Uni Vestibulares ministra ‘aulão’ de Biologia, tirando as principais dúvidas dos alunos. A programação do primeiro dia encerra com o professor Messias Nobre do Pré-Uni, que irá ajudar os alunos na matéria de Química.

Já no dia 18, a Faculdade Santa Teresa realiza, a partir das 14h, o Simulado Online. Os estudantes poderão, assim, treinar os conhecimentos na plataforma exclusiva da faculdade.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Em Manaus, curso pré-vestibular abre vagas para aulas neste sábado (5)

Se inscreveu para o Enem? Saiba quando as provas serão realizadas