Sala de Ciências promove palestra sobre "Reciclagem do Lixo Orgânico"

Um dos maiores desafios dos grandes centros urbanos é realizar a reciclagem do lixo orgânico. Estima-se que devido à quarentena, isolamento e distanciamento social em decorrência da pandemia, houve um aumento relevante na quantidade de resíduos domiciliares gerados. Para explicar esse cenário e propor soluções, a Sala de Ciências do Sesc AM promove nesta sexta (11), às 14h, palestra com a bacharel e mestre em Ciências Biológicas Érika Kawashima Utumi.

No encontro, será abordada a compostagem, método de reciclagem do lixo, que transforma a matéria orgânica em adubo natural e serve como alternativa aos resíduos orgânicos do dia a dia. A bióloga Érika Utumi irá apresentar técnicas simples e a importância de se realizar a compostagem doméstica.

A palestra será online, gratuita e transmitida via aplicativo Microsoft Teams. Será emitida certificação de horas para os inscritos.

Para se inscrever, os interessados devem enviar email para [email protected] com o nome completo do participante, CPF e escolaridade. Após a inscrição, serão enviados os dados de acesso.

Sala de Ciências do Sesc AM

Extensão das salas escolares, onde os alunos podem vivenciar na prática aquilo que aprendem em aula. O espaço abriga um acervo variado de equipamentos e suporte pedagógico para a compreensão dos fenômenos científicos por meio de pesquisas e experimentos na área de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, esse espaço do Sesc AM está à disposição da comunidade estudantil para contribuir com o ensino da Ciência e o desenvolvimento de um processo de aprendizagem prático e significativo à vida humana.

*Com informações da assessoria