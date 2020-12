Prefeitura oferta vagas gratuitas de capacitação para empreendedores

Entre as atividades, está um ciclo de palestras sobre mindset | Foto: Bruno Concha

Manaus - Como parte das ações de apoio e incentivo aos empreendedores, o Casarão da Inovação Cassina, da Prefeitura de Manaus, localizado no centro histórico, oferece nesta quinta-feira (10), 20 vagas gratuitas para cursos de capacitação, workshops e palestras voltados para startups, universitários e empreendedores.

Entre as atividades, está um ciclo de palestras sobre mindset, para desenvolvimento de negócios, um workshop sobre gestão de atividades com bases em metodologias ágeis, além do curso de gestão de recursos financeiros.

Os interessados devem acessar o link (https://forms.gle/Q9GAsUkpmxZSytB4A), preencher o formulário com suas informações e aguardar confirmação, que será divulgada por meio do site da Semtepi (https://semtepi.manaus.am.gov.br/) na próxima segunda-feira, 14, a partir 17h.

As ações serão realizadas nas dependências do Casarão Cassina, localizado na esquina da rua Bernardo Ramos com a rua Governador Vitório, em frente à praça Dom Pedro II, Centro.

Cronograma das atividades:

Curso – Gestão de Recursos Financeiros (20 vagas)

Realização – 15 a 17/12, de 8h às 12h

Descrição – Planejamento financeiro, plano de ação e estratégias de aplicabilidade de recursos.

Instrutora – Larissa Carvalho

Palestra – Mindset de sucesso para Startups (20 vagas)

Realização – 16/12 às 19h

Descrição – Apresentação da importância do direito digital e de um mindset de sucesso para alavancar seu negócio.

Instrutoras – Adrienne Marques e Eliane Coelho

Workshop – Gestão de Atividades com Base em Metodologias Ágeis (20 vagas)

Realização – 21/12 às 18h

Descrição – Como organizar tudo de maneira eficiente e eficaz junto ao escopo das metodologias ágeis de processo. Aprendizagem da forma de acelerar as entregas durante o desenvolvimento de um projeto, fracionando o todo em entregas incrementais, trabalhando em times auto-organizados e fazendo uso da inteligência coletiva, com equipes multidisciplinares, para atingir uma meta estabelecida.

Instrutora – Tatiana Ribeiro

*Com informações da assessoria