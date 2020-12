Lanche pega fogo na avenida Itaúba em Manaus

Equipes do CBM-AM atenderam a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um lanche pegou fogo na noite desta quinta-feira (10), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas por volta das 20h54 para combater as chamas.

De acordo com informações preliminares, a explosão de uma botija no local teria dado início ao fogo. O lanche estava fechado no momento do sinistro.

As chamas foram contidas por uma viatura do CBM-AM que os oficiais já estão realizando o rescaldo. Durante a ocorrência, muitos pedestres e veículos se aglomeraram no local.

As causas do fogo devem ser apontadas após perícia .

