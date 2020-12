Abatedouros clandestinos de aves são interditados em Manacapuru

Ao final da operação, as aves abatidas foram descartados em contêiner com licença ambiental | Foto: Divulgação

Amazonas - Mais de 200 quilos de aves abatidas foram aprendidas e dois abatedouros clandestinos foram interditados, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus em linha reta), da quinta-feira (10/12), pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). A ação, também teve apoio da Polícia Militar (PM).



O coordenador de abatedouros da Adaf, Jeffison Ferreira, explicou que a equipe de fiscalização chegou aos locais após receber denúncia e que constatou que os abatedouros funcionavam de maneira irregular.

“Observamos que os estabelecimentos não tinham as mínimas condições de higiene para exercer a atividade de abate de aves, colocando em risco a saúde da população. Verificamos aves mortas em gaiolas, e os proprietários também não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse a procedência dos animais”, disse.

Os servidores da agência orientaram os proprietários dos estabelecimentos a buscar a regularização junto ao Serviço de Inspeção Estadual ou Municipal, caso queiram continuar exercendo a atividade. Os autuados também têm 15 dias para apresentar defesa à Adaf. Após esse prazo, a autarquia define, com base nos autos do processo, se haverá a aplicação de multas e o valor das mesmas.

Ao final da operação, foram recolhidos 280 quilos de aves abatidas e descartados em contêiner de empresa de beneficiamento de produtos de origem animal regularizada, no próprio município.

“Como são animais de origem não comprovada, abatidos sem condições de higiene, em estabelecimentos que operam na clandestinidade, a destinação segura para eles é a destruição, uma vez que não devem ser consumidos por representarem riscos à saúde humana”, alertou Jeffison.

A ingestão de produtos contaminados pode causar infecções alimentares, podendo a pessoa apresentar dores e desconfortos abdominais, náuseas, vômitos, diarreia e febre, entre outros sintomas. Em alguns casos, pode levar à morte.

Qualquer pessoa pode denunciar irregularidades referentes a produtos de origem animal pelo AdafOuv, no (92) 99380-9174 (ligação e WhatsApp).

