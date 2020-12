Indígena divulga seu dia a dia e conhecimentos nas redes sociais

Manaus - Natural de São Gabriel da Cachoeira, a indígena Ira Maragua, de 21 anos, compartilha seus costumes e tradições indígenas para mais de 22 mil seguidores. Ira se mudou capital há três anos buscando novas oportunidades e atrelar seus estudos de enfermagem ao trabalho de influencer.



Maragua relatou que dentro das mídias sociais os indígenas são vistos com 'estereótipos' e se deu conta que a sociedade precisava enxergar os indígenas de maneira diferente da que estão acostumados

Natural de São Gabriel da Cachoeira, a indígena Ira Maragua, tem 21 anos | Foto: Arquivo Pessoal

.“Estava em minhas redes sociais quando percebi que todos viam o indígena com aquele estereótipo que a maioria das pessoas de 'fora' conhecem e me dei conta que a sociedade precisava nos enxergar de uma forma diferente da que estamos conhecidos e habituados”, ressalta.

“Mostro como vive uma indígena do século 21”

A influenciadora digital comentou que seu conteúdo é focado em suas paixões | Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital comentou que seu conteúdo é focado em suas paixões, mostrando comidas típicas, artesanato, agricultura e plantas para fins medicinais e, para ela este é o bem mais precioso.



“Foquei no meu cotidiano, minhas paixões e simplesmente mostrei e continuo mostrando as minhas comidas típicas, atividades econômicas como a agricultura e artesanato, o uso de plantas tanto para fins medicinais como estéticos e os objetos naturais que fazem parte das nossas vestimentas e o mais importante, mostro as nossas tradições. Mostro como vive uma indígena do século 21. Esse é o meu bem mais precioso", revela.

Preconceito

A indígena da etnia Baré conta que com o apoio da mãe, irmã e namorado iniciou o trabalho nas mídias sociais. A partir daí observou o modo como as pessoas gostam de tradições e culturas, então continuou a gravar mais conteúdo.

“A minha mãe, minha irmã e meu namorado sempre me ajudaram. Mas o que me alimentava mesmo era saber como as pessoas se impressionavam vendo as tradições e culturas, então fui querendo gravar mais. Antes tinham pessoas que tiraram sarros de mim por querer ser uma blogueira indígena. Mas hoje, com muito orgulho levo minha comunidade parque das tribos e meu lindo município São Gabriel da cachoeira para o mundo ver”, revela.

Atualmente, Maragua vive na comunidade Parque das Tribos | Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, Maragua vive na comunidade Parque das Tribos, localizada no bairro Tarumã e afirmou que a comunicação abriu portas para indígenas terem um lugar a mais na sociedade, não apenas mulheres indígenas como também pretas e nordestinas.

Maragua relatou que dentro das mídias sociais os indígenas são vistos com 'estereótipos' | Foto: Divulgação

“Essa comunicação nos permite estar informados, manter o contato com amigos e familiares, reduzindo a sensação de isolamento. Sem falar que abriu portas para termos um lugar maior na sociedade não só para mulheres indígenas, mas para mulheres pretas e nordestinas”, comentou.



Com postagens diárias nas redes sociais, a jovem influencer faz sucesso na internet compartilhando a sua paixão pela cultura dos povos indígenas.

Leia Mais:

Dezembro Vermelho: Prefeitura de Manaus faz ação social com indígenas

Funai é notificada por não prestar serviços à comunidade indígena