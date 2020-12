Idosos da Fundação Dr. Thomas recebem "Natal da Fé"

O “Natal da Fé” levará aos pavilhões da FDT, de maneira alternada, visitas itinerantes com músicas natalinas, atividades dialogadas, apresentação de vídeos de corais natalinos | Foto: Arquivo / FDT

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizará o “Natal da Fé”, um evento programado para levar as celebrações natalinas aos idosos residentes, que estão há oito meses sem receber visitas devido a pandemia de Covid-19, no período de 14 a 21/12, das 15h às 17h, nos pavilhões da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT).

“Nossos idosos têm todo nosso carinho e atenção, mas com certeza faz falta a presença da família e amigos. Por isso, o prefeito Arthur Neto e eu pensamos em uma programação natalina que pudesse lhes levar alento e alegria, mas que não comprometesse a segurança dos nossos meninos e meninas da melhor idade. A equipe da fundação abraçou a ideia com todo o carinho e nossos internos vão ter esse momento de alegria, fé, amor e oração”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O “Natal da Fé” levará aos pavilhões da FDT, de maneira alternada, visitas itinerantes com músicas natalinas, atividades dialogadas, apresentação de vídeos de corais natalinos, o auto de Natal e uma benção de fim de ano, além das visitas natalinas. O evento não será aberto ao público. A participação será somente dos servidores, idosos e alguns familiares e amigos.

“Este ano, o Natal na FDT será diferente do que conhecemos, porém repleto de esperança, tão necessária na vida de todos durante este período de pandemia, mas principalmente dos que mais precisam, como é o caso dos nossos idosos. Trazer essas comemorações para eles é algo que precisávamos fazer. Somos uma família e, pensando sempre em cuidar da saúde e do bem-estar deles, vimos a necessidade de trazer a esperança e a felicidade do Natal, mesmo que de forma restrita, para aqueles que tanto estiveram sozinhos” enfatizou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Idealizado pela equipe multidisciplinar da FDT, o evento visa promover o bem-estar dos idosos e é um dos momentos pelos quais eles mais esperam, contou a chefe da Divisão e Atenção ao Idoso, Michele Falcão. “Nossos eventos de fim de ano são muito bem planejados, buscamos sempre trazer atrações musicais, temos nossas tradicionais encenações teatrais, por isso este ano não poderia ser diferente, adaptamos nossas celebrações para proteger a saúde dos nossos idosos e, principalmente, levar uma mensagem de união, mostrando que eles não estão sozinhos”, afirmou.

Com duração de 15 minutos, as visitas são programadas pela equipe de Serviço Social e Psicologia, que entrará em contato com os familiares (atentando para possível presença de sintomas) para agendamento, sendo permitido apenas um membro. O familiar e o idoso passarão pelo procedimento de higienização, aferição de temperatura e será seguido o distanciamento social.

Para os residentes, é importante trazer de volta essa festividade, principalmente aos idosos que, ao longo do ano contraíram o vírus, como é o caso de Salete Machado, 83. “Fui muito bem cuidada quando estive doente, mas foi um momento difícil, me sentia muito fraca, tive febre e perdi o paladar, em nenhum momento fiquei sozinha, sempre tive o cuidado dos médicos e enfermeiros, me sinto extremamente grata pela minha recuperação e mais ansiosa ainda para as comemorações de Natal”, disse Salete.

Cronograma das atividades nos pavilhões:

Matutino

DATA PAVILHÃO ATIVIDADE 15/12 VILA DAS ORQUÍDEAS E MOISÉS ISRAEL VISITA DO FAMILIAR ITINERANTE (MÚSICAS NATALINAS) 17/12 AYRES DE ALMEIDA E IDELFONSO PINHEIRO VISITA DO FAMILIAR ITINERANTE (MÚSICAS NATALINAS) 18/12 ÁLVARO MAIA E ADRIANO JORGE VISITA DO FAMILIAR ITINERANTE (MÚSICAS NATALINAS)

Vespertino

DIAS PAVILHÃO ATIVIDADE 14/12 VILA DAS ORQUÍDEAS • PROJETO AMOR Tema: A importância da fé em nossas vidas Alusão às festividades natalinas por meio de atividade dialogada, músicas e mensagens relacionadas à fé •Retrospectiva destacando os momentos em que a fé esteve presente nos momentos de dificuldades •A fé durante a pandemia •Dinâmicas e exercícios •Vídeos e fotos das atividades desenvolvidas durante o ano •Entrega de kit e lanche natalino 15/12 AYRES DE ALMEIDA • PROJETO AMOR Tema: A importância da fé em nossas vidas. Alusão às festividades natalinas por meio de atividade dialogada, músicas e mensagens relacionadas à fé. •Retrospectiva destacando os momentos em que a fé esteve presente nos momentos de dificuldades. •A fé durante a pandemia. •Dinâmicas e exercícios •Vídeos e fotos das atividades desenvolvidas durante o ano •Entrega de kit e lanche natalino 16/12 MOISÉS ISRAEL • Auto de Natal • Vídeos de Coral Natalino • Entrega de kit lanche natalino 17/12 ADRIANO JORGE • Auto de Natal • Vídeos de Coral Natalino • Entrega de kit lanche natalino 18/12 IDELFONSO PINHEIRO • Auto de Natal • Vídeos de Coral Natalino • Entrega de kit lanche natalino 21/12 ÁLVARO MAIA • PROJETO AMOR Tema: A importância da fé em nossas vidas Alusão às festividades natalinas por meio de atividade dialogada, músicas e mensagens relacionadas à fé. •Retrospectiva destacando os momentos em que a fé esteve presente nos momentos de dificuldades. •A fé durante a pandemia. •Dinâmicas e exercícios •Vídeos e fotos das atividades desenvolvidas durante o ano •Entrega de kit e lanche natalino 30/12 TODOS OS PAVILHÕES Benção de fim de ano



