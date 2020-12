Acidente de trânsito deixa dois feridos na avenida Tefé

Manaus - Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (11), na avenida Tefé, bairro Japiim, Zona Norte de Manaus. Um deles é o motociclista Cledison A. de 43 anos. Já o outro é o pedestre Beto F. L, de 65 anos.

Segundo testemunhas, o condutor de um veículo modelo Ônix, de cor branca, colidiu contra o motociclista que saia da rua Santa Luzia. Com o forte impacto, o motorista do carro acabou atropelando o pedestre. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Moradores e motoristas que passavam no local socorreram as vítimas. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) foram acionadas para conduzir as vítimas a unidades hospitalares.

O motociclista foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul e teve ferimentos no braço e na perna.

Já o pedestre acabou batendo a cabeça e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

