Profissionais da educação devem receber 14º e 15º salários este mês

Do total de unidades de ensino, 112 receberão o 14º salário, sendo 14 escolas do ensino fundamental, três do EJA e 95 da educação infantil | Foto: Divulgação

Manaus - Por conta do desempenho na educação infantil, no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no ano de 2019, mais de 2,5 mil servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) receberão o 14º e o 15º salários.



Os nomes foram publicados pela Prefeitura de Manaus, no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.983, segundo caderno, da quinta-feira (10). Ao todo, serão 115 escolas e 2.550 servidores beneficiados. O pagamento está previsto para o dia 23 deste mês.



“Agradeço o esforço de todos os profissionais da educação, por colocarem Manaus entre as dez capitais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb, saltando da 23ª posição para a 9ª. Isso reflete na melhoria da qualidade de ensino e esses 14º e 15º salários são um presente, como forma de gratidão pela dedicação e empenho em colocar a rede municipal na elite da educação do Brasil”, disse o prefeito Arthur Neto.

Do total de unidades de ensino, 112 receberão o 14º salário, sendo 14 escolas do ensino fundamental, três do EJA e 95 da educação infantil. Três da educação infantil terão o 15º.

O pagamento atende a Lei nº 2.365, de 12 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Programa de Incentivo e Valorização aos servidores lotados nas unidades de ensino da rede municipal de Educação, que avalia a melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes definidos pelo Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Municipal de Ensino (IDE-Manaus), por meio de Cartas de Metas entregues a cada unidade.

Essa é a primeira vez que servidores da educação infantil recebem o reconhecimento, por meio desse pagamento. Segundo a secretária Municipal de Educação, Kátia Schweickardt, essa premiação é a coroação de um trabalho que foi realizado durante todo o ano.

“Este ano estamos conseguindo premiar as escolas de educação infantil com o 14º salário. Essa é a primeira vez que isso acontece em Manaus e significa que a nossa gestão reconhece o quanto é fundamental o trabalho de qualidade da educação infantil, para garantir uma vida acadêmica, aprendizagem com regularidade, com comprometimento e com possibilidades reais de ter um ensino de qualidade”, concluiu.

Critérios

Os itens que classificam as unidades para recebimento do 14º devem apresentar a taxa de desenvolvimento integral, redução de abandono escolar, quantitativo de crianças por turma, cumprimento do currículo e a prestação de contas do exercício anterior do ano de aplicação da avaliação nacional pelo Ministério da Educação (MEC) e do ano corrente protocolado. Já aos classificados para o 15º, são avaliados o cumprimento em conjunto da taxa de desenvolvimento integral e as prestações de contas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Complexo viário na Max Teixeira terá área de lazer

Programa habitacional de David terá emenda da bancada federal