Motociclista morre após ser atropelado por micro-ônibus na Zona Norte

O proprietário do ônibus esteve no local do acidente e informou que o motorista irá se apresentar à polícia | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - O motociclista Francisco Ferreira da Silva morreu na noite desta sexta-feira (11), na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Ele foi atropelado pelo condutor de um micro-ônibus alternativo, mais conhecido como "Amarelinho" em um grave acidente de trânsito.



Testemunhas relataram que a vítima trafegava na motocicleta quando tentou desviar de um caminhão-guincho que fazia um retorno na via. Ao tentar fazer o desvio, ele acabou sendo atingido pelo motorista do "Amarelinho" e arremessado em via pública a metros de distância. O motorista do alternativo supostamente estaria trafegando em alta velocidade.



"Nessa rua não respeitam pedestres e nem ninguém. Todo tempo é isso, os motoristas desses alternativos ficam apostando corrida. Precisamos de respeito, esses motoristas são irresponsáveis", desabafou um morador.

Policiais da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem o isolamento do local do acidente. A equipe do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC) deve ir até o local.

O proprietário do ônibus esteve no local do acidente e informou que o motorista irá se apresentar à polícia espontaneamente. O será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Acidente de trânsito deixa dois feridos na avenida Tefé

Abatedouros clandestinos de aves são interditados em Manacapuru