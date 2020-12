SES-AM planeja melhorar rede de assistência materno-infantil

A reunião também contou com a participação de consultoras do Fundo de População das Nações Unidas | Foto: Pulo Bahia/SES-AM

Manaus - Ações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que irão fazer parte de um plano estadual para melhorar a rede de assistência materno-infantil no Amazonas, foram apresentadas pela equipe técnica ao secretário da pasta, Macellus Campêlo, nesta sexta-feira (11).

Marcellus Campêlo reforçou, durante a reunião, que pelos desafios que a área apresenta à gestão da SES-AM, o fortalecimento da rede de assistência materno-infantil são ações prioritárias do Programa Saúde Amazonas.

“Nós temos metas para trabalhar a reorganização de todas as redes de assistência e uma das mais importantes é a rede de assistência materno-infantil, que ainda tem indicadores muito desafiadores para o Amazonas. Mas com a união de todas as unidades e profissionais de saúde, estabelecendo as políticas adequadas, vamos melhorar esses indicadores”, afirmou Marcellus Campêlo.

O secretário de saúde destacou também a importância da construção do plano nesse momento, considerando que haverá mudanças na gestão de muitos municípios e os novos gestores municipais são atores importantes que precisam ser mobilizados.

“Estamos em um momento importante, que é a mudança nas gestões dos municípios. Então, é um momento de aproximação importante com as prefeituras, onde construímos um plano estadual na área materno-infantil, e podemos estabelecer uma linha comum de atuação, para unirmos forças e avançar nessa linha de cuidado”, ressaltou o secretário.

O plano da linha de cuidado materno-infantil está sendo construído por técnicos da Coordenação de Saúde da Mulher, Coordenação de Saúde da Criança, Gerência de Triagem Neonatal, Coordenação Rede Cegonha e Gerência de Maternidades da secretaria.

A reunião também contou com a participação de consultoras do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), que é a agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais. O órgão é parceiro da SES-AM em ações como as relacionadas à saúde materno-infantil.

*Com informações da assessoria

