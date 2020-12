Servidores da Saúde que atuaram no combate à Covid-19 são homenageados

A cerimônia ocorreu na noite da última sexta-feira (11) no Teatro Amazonas | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus - “A gente lembra e homenageia aqueles que tombaram durante a batalha”. Assim define Adson Matos, 44, irmão de Ana Valéria Matos, 51, diretora administrativa do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo que faleceu vítima da Covid-19.

Além dela, outros três profissionais que trabalharam na linha de frente durante a pandemia receberam medalhas da Ordem do Mérito do Governo do Amazonas.

A cerimônia ocorreu na noite da última sexta-feira (11) no Teatro Amazonas, reunindo representantes dos homenageados que vieram a óbito na pandemia, mas que deixaram um legado de bravura pela sua dedicação ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento também agraciou outros oito nomes de chefes de Estado pertencentes às áreas de saúde e segurança.

Representando o governador Wilson Lima, Grão Mestre da Ordem do Mérito, o chefe da Casa Civil, Flávio Antony, conduziu a cerimônia com o restante dos integrantes do Conselho da Ordem.

Entre eles, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz; o coronel QOPM, Fabiano Bó; e a chefe do cerimonial do Governo do Estado, Maria Nazaré de Águila.

Elmira Prestes, filha de Raimundo Prestes, 61, conta que perdeu o pai em agosto deste ano. Raimundo era artífice na unidade hospitalar do município de Silves (a 181 quilômetros de Manaus) e chegou a ficar internado na capital quando o quadro da doença se agravou.

Elmira agradeceu a iniciativa do Governo do Estado em reconhecer os profissionais que perderam a vida lutando pela saúde do Amazonas.

“Eu até agora não me recuperei de ter perdido ele, porque depois da separação, eu fui a única filha que ficou ao lado. A importância dessa medalha para o meu pai é um reconhecimento pelo serviço que ele prestou para o Estado, trabalhando na área da saúde, nos serviços gerais do hospital”, disse ela.

Outra homenageada foi a diretora administrativa do SPA do São Raimundo, Ana Valéria Matos. O irmão, Adson Matos, relembra que a irmã era servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) desde 1985 e sempre dedicou a vida pela saúde de outras pessoas. Ele considera os homenageados “grandes guerreiros”.

“Essa homenagem chega num momento em que a guerra ainda não acabou. Nós todos estamos em um período extremamente delicado.

É um momento em que a gente lembra e homenageia aqueles que tombaram durante a batalha. É como se hoje nós estivéssemos prestando essa última homenagem, selando de uma vez por todas essa página de 2020 e seguir em frente”.

Homenagens

Além dos servidores Raimundo Prestes e Ana Valéria Matos, receberam medalhas da Ordem do Mérito os parentes do médico Eduardo Alves e do enfermeiro Manoel Silva, vítimas da Covid-19.

Todos receberam a honraria no grau de Cavaleiros, definida pelo Conselho da Ordem.

No grau de Comendador foi reconhecido o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo; o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates; a delegada-geral da Polícia Civil, Emilia Ferraz; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton do Norte; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Danízio Neto; o subcomandante-geral para ações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Francisco Filho; e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

No grau de Grã Cruz, honraria de maior nível, a homenagem destinou-se ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Mauro Luiz Campbell, que não pode estar presente na cerimônia.

O secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo, atribuiu a medalha a todos os profissionais que têm trabalhado na linha de frente da Covid-19.

“Neste momento de pandemia, o Amazonas foi um dos primeiros estados a sofrer com as consequências. Este momento é de celebração, em memória daqueles que estão na linha de frente. Nada mais justo de representar a área da saúde que tem os profissionais que estão realmente dentro dessa batalha contra o inimigo invisível que é o vírus”, afirmou o secretário.

A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, destacou que o ano de 2020 teve extremas dificuldades, porém, a medalha da Ordem do Mérito prova que o trabalho vem sendo desenvolvido da melhor forma.

“Quando avaliamos isso tudo, o que importa para todos nós é salvar vidas, então todo o esforço despendido, todas as horas de sono perdidas, todo o sacrifício da família valeu a pena na medida em que nós temos muito mais recuperados do Covid do que óbitos. Realmente é um momento de regozijo, de alegria e de gratidão por ver o Governo do Amazonas reconhecendo o trabalho que foi feito”.

Ordem do Mérito

A Ordem do Mérito do Estado do Amazonas foi instituída através da Lei nº 1.515 de 27 de janeiro de 1982, alterada pela Lei nº 1.522 de 05 de maio de 1982, restaurada pela Lei nº 1.803 de 05 de novembro de 1987, e regulamentada pelo Decreto nº 6.308 de 06 de maio de 1982, com as modificações do Decreto nº 34.242 de 28 de novembro de 2013.

