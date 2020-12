Nova feira para produtores rurais é inaugurada em Itapiranga, no AM

A feira conta com uma variedade de produtos regionais, entre hortifruti, pescado, artesanato, floricultura, economia solidária e café da manhã regional | Foto: Divulgação/ADS

Manaus -Mais uma Feira de Produtos Regionais foi inaugurada no interior do Amazonas. O município de Itapiranga (a 226 km de Manaus) recebeu a inauguração da feira neste sábado (12), pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), do Governo do Estado. A atividade irá movimentar a economia local por meio da venda direta de 30 agricultores familiares.

Ao prestigiar a inauguração do espaço, o presidente Sérgio Litaiff Filho, destacou a importância das Feiras da ADS para o fortalecimento do Setor Primário do Amazonas.

“Esse governo tem tido um olhar diferenciado para o setor primário. O Estado do Amazonas é o que mais faz aquisição de produtos alimentícios da agricultura familiar, mesmo em um ano atípico. Isso só é possível com esses programas como as Feiras da AFD”, assegurou.

Na ocasião, a agricultora Alzira Ferreira, que também passa atuar como feirante no espaço com a venda de frutas regionais, afirmou que o espaço agora proporciona uma renda certa para garantia do sustento de sua família no município.

| Foto: Divulgação/ADS

“Esse é um espaço muito importante pra gente, porque aqui podemos comercializar o que produzimos em um local privilegiado da cidade. Por ser a rua principal, todos passam por aqui e veem a nossa feira. A gente fica muito feliz em ter esse reconhecimento por parte do Governo”, ressaltou.

A nova Feira da ADS em Itapiranga conta com uma variedade de produtos regionais, entre hortifruti, pescado, artesanato, floricultura, economia solidária e café da manhã regional. Ela funcionará semanalmente aos sábados, a partir das 7h na Avenida Ademar Grana Viana.

Também estiveram presentes na inauguração a prefeita de Itapiranga, Denise Moraes, o representante do Idam, Daniel Borges, e o Secretário de Pesca e Aquicultura da Sepror, Leocy Cutrim.

*Com informações da assessoria

