Em Manaus, homem escala árvore para colher frutas, cai e morre

A família utilizou cobertores para preservar a identificação da casa | Foto: Jhon Lobato

Manaus - Um homem identificado como Natan Saldanha da Silva, de 53 anos, morreu na manhã deste sábado (12), na rua Amaral Montenegro, bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus, ao cair de uma mangueira que subiu para colher frutas, na própria casa.

Segundo informações de testemunhas, a vítima escorregou da árvore, e não resistiu aos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o homem morreu no local. A família, abalada, se reuniu para prestar homenagens e velar o corpo, cantando louvores.

De acordo com vizinhos, Natan tinha costume de escalar a árvore para colher mangas, e nunca ocorreu nenhum tipo de acidente anteriormente. Segundo informações da perícia médica, o homem bateu a cabeça e fraturou as costelas com a queda.

A 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, e o Instituto Médico Legal (IML), realizou a remoção do corpo.

