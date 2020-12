HPS João Lúcio pede ajuda para achar familiares de paciente internado

De acordo com a equipe do serviço social, o homem relatou que vive em situação de rua no Centro de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O serviço social do Hospital e Pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para localizar parentes do paciente Silvano Gomes de Freitas, de 51 anos. O homem está internado na unidade desde o dia 9 de dezembro, quando foi levado à unidade pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), após sofrer ferimento por arma branca.

O paciente passou por procedimento cirúrgico, está consciente e estável, mas precisa da ajuda de um acompanhante para realizar algumas atividades.

De acordo com a equipe do serviço social, o homem relatou que vive em situação de rua no Centro de Manaus, nas proximidades da rua Guilherme Moreira. O paciente também informou que possui parentes no Cacau Pirêra, distrito de Iranduba e no Estado de Goiás, mas que perdeu o contato com os familiares.

Paciente sem identificação

O serviço social da unidade também procura familiares de um homem internado há 11 dias no hospital. Ele foi levado ao HPS pelo Samu, após sofrer uma agressão física.

O paciente não possui identificação e, devido às condições clínicas, não consegue dar mais informações sobre a situação familiar.

O homem aparenta ter aproximadamente 23 anos de idade, é pardo, tem cabelos pretos, possui baixa estatura e não tem tatuagem ou cicatrizes pelo corpo.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que ligue para os números (92) 3249-9062 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, nº 3937, Coroado, zona leste de Manaus.

