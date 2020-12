Ex-diretor artístico, Joffre Silva, falece de Covid-19 em Manaus

O artista participou de grupos como o Balé Teatro Castro Alves | Foto: Divulgação

Manaus- Natural de Belém, no Pará, Joffre Silva dos Santos contava com formação e experiência em balés modernos e contemporâneos. Deixou também sua marca como primeiro diretor do Corpo de Dança do Amazonas, de 1998 a 2002. O artista faleceu neste sábado (12) em decorrência da Covid-19.

Ao longo da trajetória profissional, ele teve participação em grupos como Ballet Ópera Paulista e Ballet Stagium, de São Paulo; e Balé Teatro Castro Alves, da Bahia. Joffre também atuou como artista cênico em grupos experimentais de Manaus, até ingressar na dança.

Em 2018, no Largo de São Sebastião, o artista recebeu uma placa em homenagem aos anos de contribuição à Cultura no Estado do Amazonas, durante o encerramento do 8º Festival Amazonas de Dança (FAD).

Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa manifestou profundo pesar pelo falecimento do ex-diretor artístico e coreógrafo do Corpo de Dança do Amazonas.



