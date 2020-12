‘Trabalho até no Natal’, comenta prefeito Arthur ao fiscalizar obras

O prefeito fiscalizou as obras de duas creches, em fase final, que deverão ser entregues nos próximos dias | Foto: Divulgação

Manaus - Próximo ao fim de seu mandato, o prefeito Arthur Virgílio Neto deu seguimento na rotina de vistorias às obras que estão em execução pela cidade no último sábado (12). Na ocasião, Arthur garantiu que se for preciso, irá trabalhar até o Natal para entregar as obras.



“Se for preciso, estarei vendo obras até no Natal para entregá-las prontas ainda este ano para a população”, disse, ao ver o avanço dos trabalhos em novas unidades nas áreas de educação, bem-estar e lazer, mobilidade e trânsito, alguns com entrega prevista para os próximos dias.

Os trabalhos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Júlia Barjona, no São José, zona Leste, por exemplo, se encontram com 80% de execução, com a estrutura bem avançada. No local, o prefeito ressaltou o empenho das equipes que atuam na obra, por terem refeito a unidade de ensino. “Essa escola foi tirada do zero, graças ao nosso esforço e da empresa responsável. Estamos prestes a entregar para Manaus o maior Cmei do Amazonas”, comentou Arthur Neto.

O Cmei Júlia Barjona conta com 11 salas, sendo duas multiuso e uma de informática, além de espaços administrativos completos, sala dos professores, de pedagogia, secretaria, auditório e amplo refeitório para abrigar 528 crianças nos turnos matutino e vespertino. “Fui convidado pelo engenheiro do Cmei para passar por aqui no Natal e farei isso, se for necessário”, completou o prefeito durante a vistoria.

Em seguida, o prefeito esteve em outras duas creches, em fase final, e que deverão ser entregues nos próximos dias. Uma delas no bairro Tarumã, zona Oeste, abrigará 200 crianças da educação infantil e conta com seis salas de aula, playground e espaços de lazer. A outra unidade, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, já concluída, deve ser inaugurada na próxima semana.

A obra do último dos cinco Centros Integrados Municipais de Educação (Cimes), no bairro Novo Aleixo, zona Norte, também foi conferida pelo prefeito Arthur Neto. “Esse prédio já está em fase de acabamento, com os trabalhos bastante adiantados, graças aos heróis que trabalham na construção civil”, comentou Arthur. “Estamos em uma corrida contra o tempo e gosto desse desafio. Temos uma força-tarefa sendo realizada em que os trabalhadores que finalizam suas atividades em um prédio são remanejados a outro para tentarmos fazer o milagre de entregar até final de dezembro todas as obras pendentes”, destacou o prefeito.

Os demais Cimes entregues na gestão do prefeito Arthur Neto são: o Cime Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, no Distrito Industrial 2; o Cime Josefina Castro, localizado no bairro Jorge Teixeira; o Cime Senador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho; e o Cime Dra. Vivian Estrela Marques Rodella, no bairro Lago Azul.

Convivência da Família e do Idoso

O prefeito também conferiu o andamento das obras do Centro de Convivência da Família e do Idoso, no bairro São José, zona Leste, espaço este, que segundo o prefeito, vai assegurar dignidade e qualidade de vida aos idosos da região mais movimentada de Manaus.

“É uma obra importantíssima, um monumento de respeito ao idoso, aquele que já doou sua vida à cidade e merece homenagens, conforto e melhor qualidade de vida. É impressionante o quanto essa obra já avançou, estou muito orgulhoso”, avaliou.

A unidade vai levar para a Zona Leste atividades similares às realizadas no Parque Municipal do Idoso (PMI), vinculado à Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. O novo espaço tem como proposta descentralizar os serviços do PMI, criando oportunidade para que as famílias encontrem ali um espaço de atividades esportivas e de lazer, além dos serviços socioassistenciais.

Durante a visita, Arthur chamou a atenção para o fato de que a Prefeitura de Manaus é uma das maiores empregadoras do Estado. “Tenho orgulho da minha prefeitura ser a segunda maior geradora de empregos do estado do Amazonas, ficando atrás apenas da Suframa. Esse canteiro de obras em que Manaus se transformou gera empregos para todos que têm dinheiro para sair, comprar as coisas, movimentar a economia e gerar outros empregos, o chamado círculo virtuoso”, observou Arthur.

Distrito Industrial

Durante a tarde, Arthur esteve na avenida Buriti 2, localizada no Distrito Industrial, zona Leste, para acompanhar a recuperação viária do local que está em 70% de execução do recapeamento e recebeu, em um dia, mil toneladas de asfalto de boa qualidade.

"Estamos fazendo um recapeamento completo em alto nível neste trecho da avenida Ibiurana até a rotatória da Samsung. No Distrito ninguém fazia o asfalto e nós chegamos e fizemos. Já temos o paisagismo, que toma conta da cidade e a Suframa está com outro aspecto. A Zona Franca tem outros problemas, mas esse era o que cabia a nós e procuramos resolver, que é dar condições de tráfego, beleza, além de atrair o investidor também pelo aspecto físico do local onde poderão gerar emprego, recursos e riquezas para o nosso povo melhorar o nível de vida", enfatizou Arthur Neto.

Sobre o programa de requalificação viária e urbana da prefeitura, o Requalifica, que já está em sua sétima etapa e fez intervenção em centenas de vias de Manaus, o chefe do Executivo municipal destacou que, atualmente, existem muito mais ruas asfaltadas do que antes. “Pegamos a infraestrutura da cidade muito deteriorada, parecia que estávamos perdendo a guerra para os buracos. Hoje sabemos que há muito mais ruas recapeadas e estabilizadas do que havia", destacou.

Skate park

A agenda de vistorias encerrou no Ulysses Boca Skate Park, que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus, no parque municipal Ponte dos Bilhares, na zona Centro-Sul, e receberá o nome em homenagem ao jornalista e skatista Ulysses Paulo de Athayde Marcondes. A obra já está com mais de 80% de execução e deverá ser inaugurado no dia 20 de dezembro.

No local os serviços são executados em regime integral, em três turnos, incluindo os fins de semana. O projeto da pista do skate park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas), a primeira da categoria na região Norte do país, desenvolvida pela Rio Ramp Design, empresa número um na projeção de espaços para skate. A execução teve a assessoria de Ulysses Marcondes, conhecido como Boca, que morreu na última segunda-feira (7), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

