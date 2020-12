Leitos de UTI começam a ser ampliados no Hospital Delphina Aziz

A expectativa é que a unidade chegue a 140 leitos de UTI | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 20 leitos devem ser abertos no Hospital Delphina Aziz até a próxima quarta-feira (16). A medida corresponde à segunda etapa do Plano de Contingência do Governo do Amazonas para o enfrentamento à Covid-19, que prevê o aumento de leitos na rede estadual de saúde cada vez que a taxa de ocupação de UTI atingir 75%. Com isso, a unidade chegará a 140 leitos de UTI.

Na primeira etapa do plano, em novembro, foram implantados 30 leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz e a unidade saiu de 90 para os atuais 120 leitos. Com o acréscimo dos novos leitos, a secretaria dá início a operacionalização da segunda fase do plano. As medidas contam com apoio do Ministério da Saúde, que enviou 60 respiradores para o Estado.

Além da ampliação de leitos, foi instalado no hospital, que é referência para atendimentos de casos do novo coronavírus, o Ambulatório de Assistência ao paciente com sequela pós-Covid. Os serviços incluem atendimento por equipe multiprofissional em Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia.

O Plano de Contingência também prevê a abertura de leitos de retaguarda de UTI em outros hospitais da rede pública e suplementar para pacientes graves que já saíram do período de transmissão.

Período Sazonal e planejamento

No mês de outubro, a secretaria deu início ao Plano de Contingência para o Período Sazonal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que foi construído pelos técnicos da SES-AM, com base nos dados epidemiológicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e prevê o aumento gradativo de leitos conforme a ocupação da unidade de referência no tratamento da Covid-19, o Hospital Delphina Aziz, ultrapassar o índice estabelecido.

O planejamento prevê o aumento no número de leitos em etapas, tendo sido dividido em cinco fases. “O plano de contingência de combate à Covid foi construído a várias mãos. A equipe técnica da SES-AM, conversando com os órgãos de controle, com os parlamentares, construiu um plano em cinco fases, onde cada fase é disparada quando alcançamos um percentual de ocupação de leitos de UTI, que no caso é 75%.”, explicou o secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

A SES-AM também tem trabalhado na reorganização das unidades da rede estadual, visando a ampliação do número de leitos de retaguarda, entre eles os disponíveis nas fundações, além de ter reorganizado os fluxos de atendimento dos três principais Hospitais e Pronto-socorros da capital.

Vacinação

Na última semana o governador Wilson Lima, após participar de reunião com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o Governo do Estado tem preparado uma estrutura para a distribuição da vacina, conforme os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Durante a reunião, Pazuello ressaltou que o Ministério da Saúde será responsável pela coordenação do plano de distribuição da vacina no País. O governador Wilson Lima destacou que essa responsabilidade deve colaborar para a boa condução dos trabalhos.

O Amazonas faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI), responsável desde 1975 pela condução da política nacional de imunização, o que envolve a aquisição e distribuição de vacinas no país, assim como o estabelecimento das diretrizes para sua aplicação, a serem seguidas pelos programas estaduais e municipais de imunização.

O PNI é exemplo de vacinação para todo mundo. No Amazonas o Governo Estadual, atua dando suporte às Prefeituras Municipais, chegando às comunidades mais distantes, garantindo o acesso à Saúde aos cidadãos de Manaus e do interior.

*Com informações da assessoria

