Entrega de documentos para Bolsa Universidade inicia nesta segunda

Devido a pandemia, a entrega irá ocorrer de forma on-line | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus irá começar a receber a entrega de documentos dos candidatos classificados no Programa Bolsa Universidade (PBU) às 10h desta segunda-feira (14).

Nesta edição, devido a pandemia do novo coronavírus, a entrega acontece, exclusivamente, de forma on-line, pelo endereço: http://bolsa.manaus.am.gov.br/

Os classificados deverão enviar a documentação completa, especificada no edital, até às 17h, da próxima sexta-feira (18), para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição e garantir o benefício da bolsa.

A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordena a seleção.

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, nesta fase, é importante que os contemplados enviem a documentação corretamente para adesão da bolsa. “Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de entrega, além de verificar os documentos listados no edital, para que não ocorra nenhuma inconsistência no momento dos envios", destacou.

O upload dos arquivos é realizado através do portal do Candidato, que pode ser acessado na página oficial do processo seletivo, na área “Acompanhe sua Inscrição”, por meio de login e senha. Após a conclusão do envio, é necessário acompanhar, no próprio portal, a resposta da análise da documentação.

Neste ano, o programa ofertou bolsas de 50%, 75% e 100% em cursos de graduação, em parceria com 15 instituições de ensino: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior (Materdei), Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Leitos de UTI começam a ser ampliados no Hospital Delphina Aziz

Sem alvará, seis estabelecimentos são interditados em Manaus