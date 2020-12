Incêndio atinge duas residências no bairro Nova Esperança

Além do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foram deslocadas uma Unidade de Resgate e um apoio rápido | Foto: Divulgação

Manaus – Um incêndio de grande proporção atingiu duas residências na tarde desta domingo (13), por volta das 15h, na rua São José, localizada no bairro Nova Esperança, Zona Oeste. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a suspeita é de que um curto-circuito em um ar-condicionado tenha causado o sinistro. Não houve vítimas.



Segundo Rosiane Moraes, irmã da moradora que teve a casa atingida pelo sinistro, contou que não havia ninhuem na residencia quando o fogo começou. Segundo ela, os vizinhos começaram a sentir o cheiro de queimado e ao identificarem a origem das chamas se mobilizaram para apaga-las mas o fogo havia tomado grande proporção.

“A minha irmã estava na casa da amiga dela, não tinha ninguém em casa. Foram meus vizinhos que sentiram o cheiro de queimado e foi quando foram verificar já estava alto demais, não tivemos como entrar, não teve como salvar nada, perdemos tudo. Não temos nem para onde ir agora”, explicou Rosiane abalada com o ocorrido.

Outro morador que teve sua casa parcialmente atingida, Wagner Rodrigues disse que estava dormindo quando sentiu o cheiro forte da fumaça em sua moradia, com a ajuda da população ele conseguiu retirar seus móveis antes que as chamas destruísse seus pertences.



“Eu estava dormindo quando meus vizinhos me chamaram. Quando eu vi já estava com fumaça, começou na casa de trás e veio para minha, os vizinhos que me ajudaram a tirar as minhas coisas. Ainda bem que eles me ajudaram, sozinho eu não teria conseguido, ficaria sem nada”, afirmou Rodrigues.

Os moradores da residência de onde as chamas iniciaram, acreditam que o incêndio tenha iniciado devido ao ar-condicionado que já havia apresentado problemas.

Além do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foram deslocadas uma Unidade de Resgate e um apoio rápido.

