Prefeito fiscaliza obras voltadas a mobilidade e lazer em Manaus

Manaus – As obras voltadas para melhoria da mobilidade urbana, de melhorias para o trânsito, lazer e incentivo ao esporte foram vistoriadas pelo prefeito de Manaus Arthur Neto. As obras integraram a agenda do prefeito de Manaus neste domingo (13).

Entre elas estão a reconstrução do Terminal de Integração 1, na avenida Constantino Nery, o recapeamento de via da área central da cidade, uma estação de transferência de passageiros, além do Ulysses Boca Skate Park.

“Estamos fazendo grandes obras e tenho visto, diariamente, cada uma delas avançar muito bem. São estruturas importantes para a mobilidade urbana, para o embelezamento, modernização e contemporanização da cidade de Manaus, que é uma metrópole, a capital da Amazônia, e merece ser tratada como tal”, afirmou o prefeito de Manaus, que segue conferindo obras pela cidade com prazo de entrega para os próximos dias.

A primeira parada de sua agenda no fim da manhã deste domingo foi a reconstrução do Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery. Arthur Neto destacou os desafios de reconstruir a estrutura do antigo terminal.

“Nós enfrentamos o grande desafio de reconstruir o T1, tão necessário, e agora já estamos com a plataforma Norte quase pronta e a plataforma Sul quase toda concretada. Essa é uma corrida contra o tempo, que só é possível graças aos heróis que aqui trabalham”, comentou o prefeito, que mais uma vez fez questão de parabenizar os trabalhadores da construção civil, que estão, incansavelmente, no canteiro de obras que Manaus se transformou.

As novas plataformas de embarque e desembarque substituem as anteriores, seguindo o padrão das estações de transferências e do Terminal de Integração 6 (T6), em construção no bairro Lago Azul, na zona Norte.

Estação de Transferência

Já no início da tarde, o prefeito Arthur Neto conferiu as obras da estação de transferência de passageiros Arena, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul, em frente à Arena da Amazônia. “Essa é a terceira estação que iremos entregar e está praticamente pronta, faltam apenas os arremates finais, como limpeza, acabamentos e os testes para que os motoristas dos ônibus se acostumem com a novidade. Essa é uma importante obra para a mobilidade urbana e um trabalho muito bem feito”, destacou o prefeito de Manaus.

As estações de transferência de passageiros em construção seguem o mesmo padrão da estação São Jorge e do Parque das Nações, já entregues e que funcionam com duas plataformas interligadas por elevadores e passarelas. Na prática, funcionam como um terminal, proporcionando ao passageiro fazer conexão com diversas linhas de ônibus da cidade, pagando apenas uma tarifa por sentido.

Skate park

Com mais de 80% de serviços executados, as obras do Ulysses Boca Skate Park, que está sendo construído pela Prefeitura de Manaus no parque municipal Ponte dos Bilhares, na zona Centro-Sul, também foram vistoriadas pelo prefeito Arthur Neto neste domingo. O nome do skate park é uma homenagem ao jornalista e skatista Ulysses Paulo de Athayde Marcondes.

“As pistas estão sendo construídas e já nesta segunda-feira entram na fase de concretagem. Essa obra tem um lado sentimental por ser uma homenagem ao nosso querido amigo Ulysses Boca, que se foi de uma maneira repentina. A empresa que assumiu essa obra, a Rio Ramp, entendeu a complexidade do trabalho e está empenhada nessa obra e nessa justa homenagem”, destacou Arthur Neto.

O projeto da pista do skate park contempla as duas categorias de skate mais praticadas no mundo: a street (skate de rua) e a park (mistura de bowl e banks, pistas em forma de conchas), a primeira da categoria na região Norte do país. A execução teve a assessoria de Ulysses Marcondes, conhecido como Boca, que morreu na última segunda-feira, 7, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

A vistoria realizada pelo prefeito também foi acompanhada pelo skatista Adônis Lopes, o “Adônis Perfeito”, que passou a dar a assessoria na execução das obras. No local os serviços são executados em regime integral, em três turnos, incluindo os fins de semana.

