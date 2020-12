Vai emitir RG? SSP-AM adota novas medidas contra fraudes no documento

Em 2020 foi implantado no Instituto o setor de Auditoria e Controle de Cédulas, permitindo maior controle do processo de confecção de carteiras de identidade | Foto: Erikson Andrade/SSP-AM e Acervo/SSP-AM

Manaus – Para emissão do Registro Geral (RG), o Instituto de Identificação, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), adotou novas medidas que permitiram reduzir o prazo e detectar, com mais facilidade, as tentativas de fraudes na emissão do documento. Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , dois suspeitos, inclusive, já foram presos em Manaus e no interior.

Foram adotados novos protocolos, tramitações por sistema digital, criação de supervisões para monitoramento em tempo real dos postos de identificação, criação de procedimentos de auditorias, entre outras medidas.

Em 2020 foi implantado no Instituto o setor de Auditoria e Controle de Cédulas, permitindo maior controle do processo de confecção de carteiras de identidade.

As mudanças já permitiram maior celeridade no processo de requisição e entrega de cédulas, monitoramento de todo o processo de tramitação dos lotes de carteiras, melhoria na qualidade da prestação do serviço de identificação humana, em paralelo a treinamentos e reuniões periódicas.

Foram detectadas tentativas de fraudes em duas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), uma no início de setembro e outra em novembro. Com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), duas pessoas foram presas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Adolescente pega moto escondida e morre em acidente grave em Manaus