Prefeitura inaugura nova sede da Escola de Saúde Pública de Manaus

A nova sede irá contribuir com a saúde pública de Manaus | Foto: Ana Gadelha

Manaus - Com novas instalações, a Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap/Manaus) foi inaugurada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, nesta segunda-feira (14). A sede está localizada na rua Penetração, bairro Nossa Senhora das Graças, com entrada pela avenida Mário Ypiranga, na Zona Centro-Sul.

O objetivo da Esap, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é promover a formação e qualificação dos profissionais da saúde a partir das necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e com foco na atenção primária. A nova sede irá proporcionar a esses profissionais a comodidade necessária para que possam estar aptos a contribuir com a saúde pública de Manaus.

''É uma vitória para o sistema público de saúde. Atualmente, temos um serviço muito bom, recebo elogios de várias pessoas pelo atendimento, com médicos motivados'', afirmou Arthur Neto.

Para essa qualificação, a Esap oferece residência em Medicina de Família e Comunidade, especialização na área da saúde pública, projetos de extensão, aperfeiçoamentos e cursos livres para profissionais com e sem vínculo com a Semsa.

A Esap e o programa de bolsas contribuem para qualificação do trabalhador do SUS | Foto: Ana Gadelha

Como forma de atrair estes profissionais, e também incentivar o desenvolvimento de inovação e pesquisa, a Prefeitura de Manaus oferece incentivos, por meio do Programa Municipal de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão para a Educação pelo Trabalho (Probes).



''O que é isso aqui, senão um presente para a próxima prefeitura? Fiz essa obra não pensando em vantagens políticas, e sim nos benefícios que a população terá, e que a próxima prefeitura poderá usufruir'', conta Arthur.

Os critérios para seleção, atividades educacionais e período de atuação dos bolsistas estarão em editais públicos, disponíveis para visualização no site semsa.manaus.am.gov.br.

A Esap e o programa de bolsas contribuem para qualificação do trabalhador do SUS, contribuindo para ampliar o acesso ao serviço, melhorar os indicadores de saúde e, consequentemente, aumentar a cobertura de Atenção Primária à Saúde no município de Manaus.

''Pensamos em projetar no futuro, e não só se manter no passado, ou estagnar no presente. Manaus tem potencial para ser uma verdadeira metrópole, para se transformar numa grande cidade'', finalizou.

