Wilson e Lorenzoni entregam 16 caminhões para agricultores do Amazonas

Os caminhões beneficiarão mais de 300 produtores do Amazonas | Foto: Lucas Albarado

Manaus - O governador Wilson Lima e o Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, realizaram a entrega de 16 caminhões para agricultores do interior do estado do Amazonas, neste segunda-feira (14), na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, em Manaus. A iniciativa faz parte do novo "Programa Agro Amazonas (PAA)".

Os veículos beneficiarão cerca de 300 agricultores no carregamento e escoamento dos produtos. No Amazonas se encontra a 8ª maior produtora de agricultura familiar do mundo. A entrega dos caminhões finaliza a segunda etapa do "Programa Agro Amazonas", no ano de 2020.

A solenidade de entrega aconteceu na Arena da Amazônia | Foto: Lucas Albarado

O programa tem como objetivo de garantir com que a produção seja aproveitada e comercializada, possibilitando assim, o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

No primeiro trimestre de 2020, o PIB do Amazonas teve um aumento de 4,50%, mesmo com o desconto pelo Índice de Preço ao Consumidor (IPCA), o crescimento foi de 1,16%.

O governador Wilson Lima falou sobre a importância do setor primário e agricultura familiar. Nos próximos anos, o governo planeja investir R$ 800 milhões no setor primário, visando melhorar a produção e qualidade dos produtos no Amazonas.

Wilson Lima garante investimentos para o setor primário | Foto: Lucas Albarado

"Esses caminhões serão importantes para o pequeno agricultor. Temos um projeto para aquisição de equipamentos que ajudem a tirar o agricultor do 'rabo da enxada'. Nós estamos trabalhando para ajudar os que mais precisam. Para dar mais dignidade ao homem do campo. Eu tive o cuidado de não proibir as atividades do setor primário. Em grãos, nós superamos a colheita do ano passado, fechando a colheita com 42 Toneladas de grãos", afirmou Wilson Lima.

O ministro Onyx Lorenzoni, que também esteve na solenidade, entregou as chaves dos caminhões para representantes de alguns municípios do interior como Rio Preto da Eva e Novo Airão.

Lorenzoni destacou a produção do agro no Amazonas | Foto: Lucas Albarado

"É sempre bom voltar nesse solo abençoado que é o Amazonas. É muito importante o esforço para melhorar o processo produtivo aqui no estado. O programa é importante para criar uma ponte de solidariedade. Vamos ajudar pequenos produtores que tem a produção como forma de sustentar sua família. Há uma preocupação para que o sistema funcione de uma maneira integrada", afirmou Lorenzoni.

Confira a cerimônia de entrega dos equipamentos:

